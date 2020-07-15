«Єдина Росія» знову виступила за полегшення роботи фальсифікаторів

Думські єдинороси голосують за поширення практики кількаденного «пенькового» голосування, одночасно відхиливши пропозицію ЛДПР передбачити обов’язкове відеоспостереження у всіх тих місцях, де буде організовуватися голосування, протягом всього того часу, що воно буде йти.

Треба зафіксувати, що «Єдина Росія» в черговий раз виступила за полегшення роботи фальсифікаторів і проти громадського контролю за чистотою процедури. Не те що б це було великою новиною, проте раз вже вони стараються, працюють, то несправедливо було б ігнорувати їх зусилля.

Аббас Галлямов, політолог