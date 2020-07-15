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«Єдина Росія» знову виступила за полегшення роботи фальсифікаторів

16.07.2020

«Единая Россия» снова выступила за облегчение работы фальсификаторов

Думські єдинороси голосують за поширення практики кількаденного «пенькового» голосування, одночасно відхиливши пропозицію ЛДПР передбачити обов’язкове відеоспостереження у всіх тих місцях, де буде організовуватися голосування, протягом всього того часу, що воно буде йти.

Треба зафіксувати, що «Єдина Росія» в черговий раз виступила за полегшення роботи фальсифікаторів і проти громадського контролю за чистотою процедури. Не те що б це було великою новиною, проте раз вже вони стараються, працюють, то несправедливо було б ігнорувати їх зусилля.

Аббас Галлямов, політолог

 

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