Готель «Дніпро» купила за мільярд компанія, пов’язана з колишнім заступником Азарова

Сьогодні київський готель «Дніпро» через аукціон «Прозорро» за більш ніж мільярд гривень купила компанія з Броварів «Смартленд». Багато припустили по назві, що компанія має відношення до «Смарт-холдингу» Вадима Новинського. Однак, за даними «Країни» до Новинському «Смартленд» відношення не має.

Як пише Телеграм-канал «Політика Країни» з посиланням на джерела на ринку нерухомості, «Смартленд» і його бенефіціари пов’язані з іншим відомим людиною — Анатолієм Брезвіним.

Довгий час він був заступником Миколи Азарова в Держподаткової адміністрації, а під час другого уряду Януковича (з 2006 по 2007 рік) — головою ДПА.

В останні роки колишній податківець є главою Федерації хокею України, в яку входить клуб «Донбас» близького соратника Ріната Ахметова Бориса Колесникова.

Навіщо «Смартленд» купила «Дніпро» за мільярд? Судячи з усього, розраховуючи улаштувати там казино і зали ігрових автоматів, за законом про легалізацію грального бізнесу. Це буде стабільний заробіток, навіть якщо з відкриттям кордонів продовжаться проблеми і туристи в Україну масово не поїдуть.