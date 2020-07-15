Європейський суд зареєстрував позов Нідерландів проти Росії у справі МН17

В авіакатастрофі загинули 196 громадян Нідерландів.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зареєстрував позов проти Нідерландів Російської Федерації з-за збитого над Донбасом літака рейсу МН17. Тоді в результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.

Про це повідомили у прес-службі Європейського суду.

Заяву було зареєстровано під номер 28525/20.

«За даними уряду Нідерландів, літак був збитий з зенітної ракетної системи «Бук», яка належала і була надана Російською Федерацією. Уряд Нідерландів стверджує, що російське уряд ніс відповідальність за смерті в порушення статей 2 (право на життя), 3 (заборона катування та нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження) і 13 (право на ефективний засіб правового захисту) Європейської конвенції про права людини», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Boeing-777 рейсу МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Серед 298 жертв катастрофи — 196 були громадянами Нідерландів.