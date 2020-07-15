Як загинув полковник СБУ Роман Закладний — названі версії і висновки експертизи

У Києві в ніч на 15 липня знайдений мертвим старший слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління СБУ Роман Закладний. Полковник займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов’язаних з державною зрадою і подіями на Донбасі.

Тіло Романа Закладного виявили нібито випадкові перехожі близько половини третьої ночі. Хлопець з дівчиною проходили біля будинку №17 по вул. Йорданської і помітили чоловіка, який лежав на землі.

«Чоловік не подавав ознак життя і молоді люди викликали швидку допомогу. Медики, які приїхали на виклик, констатували біологічну смерть і повідомили в поліцію. На голові чоловіка, за правим вухом, було садна, а ось інших поранень і травм помітно не було», — розповіло джерело.

Приїхавши на місце, при огляді виявили посвідчення співробітника СБУ.

За попередньо оприлюдненою інформацією, чоловік був без взуття, а кишені штанів були вивернуті.

Як стверджують джерела видання, у полковника зникли телефони, а також його зареєстрований револьвер травматичної дії.

Разом з тим, стало відомо, що близько 23:30 Закладний ще був живий: у цей час бачив місцевий житель, який повертався з магазину.

«У нього склалося враження, що чоловік був п’яний (мовляв, «лежав на землі, хропів»). Однак існує ймовірність того, що випадковий перехожий чув і хрипи. Можливо, якщо б він не пройшов повз, а підійшов до лежачого на землі , то полковник СБУ був би зараз живий «, — розповіло джерело.

На місце загибелі Роман Закладний ймовірно міг приїхати на метро або на автомобілі. Від станції метро «Оболонь» до місця загибелі полковника приблизно 700 метрів.

За попередньою інформацією, слідчий жив приблизно в трьох кілометрах від місця своєї загибелі. Можливо, Закладний збирався з кимось зустрітися.

14 липня було останнім робочим днем слідчого з особливо важливих справ — він виходив на пенсію. Цю інформацію підтвердили журналістам у СБУ.

Цілком можливо, що Закладний «виставлявся» і «перебрав». За словами джерел, саме версія «не кримінальною» смерті наразі є пріоритетною. Більш того, в ЗМІ та анонімних Telegram-каналах вже почали вкидати інформацію про те, що полковник мав масу хронічних захворювань і майже безпробудно пив. І нібито саме з цієї причини його вирішили звільнити.

Однак співрозмовники кажуть, що це не перебільшення, а навмисне спотворення. Питання — кому це вигідно.

«Важливо не скоро «розкрити і забути», а перевірити всі версії. Перевірити останні кримінальні провадження, якими займався слідчий з особливо важливих справ», — вважає джерело.

Точна причина смерті 41-річного Романа Закладного ще не названа. Однак, як стверджує джерело, у результаті розтину з’ясувалося, що удар по голові призвів до крововиливу.

«Як саме чоловік отримав цей удар — поки невідомо. Однак навряд чи в результаті падіння. На місці, де виявлено тіло Закладного, досить рівна ділянка з травою», — додав співрозмовник.

На його думку, полковника СБУ могли вбити через професійну діяльність, а потім імітувати «битовуху». Проте не виключено і вбивство з необережності, а також грабіж. Тепер справа за слідством.

Відзначимо, що в ту ж ніч, коли було виявлено тіло Романа Закладного, на вулиці Йорданської пограбували дівчину. Співробітники Оболонського управління поліції вже затримали підозрюваного.