Готель «Дніпро» купили люди, пов’язані з гральним бізнесом

Засновником фірми ТОВ «Смартленд», яка напередодні купила на аукціоні готель «Дніпро» в Києві, є професійний гравець в покер Ванхапелто Петтері. Про це повідомляє «Наші гроші».

Згідно інформації з реєстрів «Opendatabot» і «Clarity Project», зараз творцем компанії значиться Максим Терещук. Однак до 2018 року їм був Ванхапелто Петтері – він пов’язаний з естонською компанією «Olympic Entertainment Group AS» і є членом правління двох організацій – «Wunderfield OÜ» і «Tatsu Digital OÜ».

«Він родом з Фінляндії, живе на Мальті і професійно грає в покер. Зокрема, він був у 2016 році коментатором, а в 2017 році – гравцем на фестивалі «Cash Game Festival». Цей фестиваль проводився в казино Casino Malta», яке належить «Olympic Casino» з групи «Olympic Entertainment Group», – сказано в матеріалі.

У 2018 році «Olympic Entertainment Group AS» направила в міжнародний арбітражний суд в Лондоні позов проти України через закриття казино після введення заборони на гральний бізнес в 2009 році.

Відзначається, що компанія володіла 23 гральними закладами, а з-за заборони на азартні ігри нібито зазнала збитків у розмірі 40 мільйонів євро. Позивач просить суд визнати, що Україна порушила міждержавну угоду з Естонією про захист інвестицій, і стягнути з країни матеріальний збиток.

Згідно з реєстрами, з «Смартленд» також пов’язана компанія «Айс Таун», засновником якої є Олексій Игунин, а керівником – Анастасія Бутенко.

Проте в минулому її директором був Владислав Михайлович Ужва. Як пише видання, людина з таким ім’ям був помічником народного депутата від Партії регіонів Андрія Селіварова. А ще раніше «Таун Айс» носила назву «Школа В’ячеслава Завальнюка» і належала українському хокеїстові В’ячеславу Завальнюку.

Юридична адреса ГО «Смартленд» – місто Бровари, вулиця Київська, будинок 130. За цією адресою знаходиться звичайний житловий будинок.