Тищенко раптово перейнявся малим бізнесом. Вимагає від Камбіну дозволити працювати після 22:00

Нардеп від пропрезидентської фракції «Слуга народу» Микола Тищенко разом з колегами звернувся до прем’єр-міністра Денису Шмыгалю з вимогою дозволити об’єктах малого і середнього бізнесу здійснювати свою діяльність після 22.00. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Тищенко зазначив, що йому набридло дивитися на «систематичний пресинг і знищення малого і середнього бізнесу».

«Такого не було ніколи! Спершу влади дозволяють роботу після 22:00, а через тиждень знову забороняють», — написав він.

Тищенко нагадав, що багато бізнесів створювалися роками, а тепер їх власникам доводиться звільняти співробітників або закривати свої заклади. Нардеп називає це ганьбою і прямим знищенням економіки.

«Вистачить необдуманих і неузгоджених дій! Терпіти цього не хочу і не буду», — додав він, вимагаючи шанобливого ставлення до підприємців.

Крім того, Тищенко висловив впевненість, що більшість парламентарів підтримають запит до Шмыгалю.