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Перепуганный кот научился закрывать дверь (видео)

16.07.2020

Когда с животными перестают нянчиться, они любят продемонстрировать, что и сами на что-то способны.

Об этом пишет Ридус.

Например, этот перепуганный суровым тоном хозяина четвероногий умудрился овладеть искусством запирания дверей. Забавно, что именно этого от него владелец и требовал: «Нет! Уходи прочь отсюда».

Казалось бы, такая малость, но для животного это действительно невиданное умение. Особенно для кошек. Комментаторы были удивлены и не стеснялись использовать Caps Lock:

  • КАК?
  • Они эволюционируют!
  • Надо срочно менять корм. Меня устраивают глупые коты.
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