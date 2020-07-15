Перепуганный кот научился закрывать дверь (видео)

Когда с животными перестают нянчиться, они любят продемонстрировать, что и сами на что-то способны.

Об этом пишет Ридус.

Например, этот перепуганный суровым тоном хозяина четвероногий умудрился овладеть искусством запирания дверей. Забавно, что именно этого от него владелец и требовал: «Нет! Уходи прочь отсюда».

Казалось бы, такая малость, но для животного это действительно невиданное умение. Особенно для кошек. Комментаторы были удивлены и не стеснялись использовать Caps Lock: