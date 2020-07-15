У Петербурзі розпочалася акція проти поправок до Конституції

У Санкт-Петербурзі на Малій Садовій вулиці проходить акція проти поправок до Конституції РФ. Як повідомляє кореспондент Znak.com у ній приймає участь кілька сотень людей.

Учасники стоять у черзі, щоб поставити підпис на користь оскарження голосування за поправки до Конституції. Черги з охочих поставити підпис розтягнулася на 500 метрів, число її учасників зростає. Частина прийшли намагаються встати в пікети, однак їх попереджають співробітники поліції про неприпустимість проведення публічних акцій.

Нагадаємо, комітет з питань законності і правопорядку петербурзького уряду відмовив організаторам мітингу проти «обнулення Путіна» в його проведенні. Підставою стало те, що заявники не вклалися у встановлені законом терміни подачі, хоча самі вони стверджують, що подали повідомлення вчасно.