Валютники підвищують курс долара в очікуванні нового голови Нацбанку

Американська валюта знову почала дорожчати. 15 липня її курс на міжбанку піднявся на 6,5 копійок, і вийшов на 27,14-27,17 грн/$. Готівкові ціни в касах банків додали 5 копійок: на продажі виявилися в середньому на 27,20-27,35 грн/$, а на покупці — на 26,95-27,10 грн/$.

Помітно піднялася вартість євро — протягом дня котирування на світових біржах рухалися в діапазоні $1,1391-1,1452/€, а до вечора зупинилися на $1,1409/€. Вчора, 14 липня, євровалютою торгували нижче — на $1,1325-1,1407/€.

Єдина валюта виявилася більш вдалою для інвесторів після нового загострення американо-китайських відносин. А саме після сьогоднішнього розпорядження президента США Дональда Трампа про позбавлення Гонконгу особливого статусу в рамках законодавства Сполучених Штатів. Щоб покарати Китай за те, що він назвав «репресивними діями» щодо колишньої британської колонії. КНР погрожує у відповідь заходами. Ще глава Білого Дому заявив, що Вашингтон наразі не готовий до «другої фази» торгових переговорів з Пекіном.

А на європейських ринках панував оптимізм в передчутті Позачергового саміту ЄС 17-18 липня, на якому обговорять відновлення економіки єврозони. А також на тлі позитивної новини від компанії Moderna про профілактику COVID-19: її препарат викликав сильний імунну відповідь у всіх 45 пацієнтів на ранній стадії дослідження на людях.

На цих настроях підріс не тільки курс євро, але і фондові ринки Старого Світу:

французький індекс CAC 40 піднявся на 2,03%;

німецький DAX — на 1,84%;

британський індекс FTSE 100 — на 1,83%.

Дуже сильно подорожчала готівкова євровалюта в Україні, подолавши психологічний рівень в 31 грн/€. На продажу населенню — відразу на 18-20 копійок (середній коридор склав 30,90-31,15 грн/€), на покупці — на 10-20 копійок (до 30,40-30,70 грн/€).

Зростання курсу долара на українському міжбанку фінансисти назвали спекулятивним.

«Сьогодні був день спекулятивних угод. Банки досить активно торгували, і кожен хотів заробити на іншому. На ринку активно обговорювалася тема з претендентами на крісло голови Нацбанку, яка підігрівається політиками. Від нової людини буде залежати грошово-кредитна політика НБУ, бо це важливо для міжбанку і гривні. Більшість експертів сходяться на тому, що нового керівника регулятора не варто тримають інфляцію на 5%, а доцільно дати її підняти до 10%. При цьому активно підтримувати економічне зростання банківським кредитуванням і дозволити девальвувати гривню до показників, закладених у бюджеті», — прокоментував «Країні» настрої фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Нагадаємо, що в держбюджеті-2020 закладено курс 29,5 грн/$. А президент Володимир Зеленський неодноразово закликав Нацбанк підняти курс до 30 грн/$, щоб підтримати наповнення держбюджету, виробників та економіку країни в цілому.

Другим фактором, простимулировавшим сьогоднішнє подорожчання долара, став міжнародний. А саме подорожчання євровалюти на світовому ринку на тлі погіршення відносин між США і Китаєм.

«Додатковим фактором спекулятивної активності і курсової волатильності стало зростання курсу євро до долара з впевненим подоланням бар’єру $1,14/€», — підтвердив «Країні» директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Обсяг міжбанківських торгів був на середньому рівні — $123 млн. З числа покупців долара знову виділяли іноземців, які продовжують виводити капітали з облігацій внутрішньої держпозики, а також українські банки. Фінансисти знову вирішили поповнити свої особисті валютні запаси — валютну позицію.

Міжбанк налаштований на подорожчання долара.

«Яскравою ілюстрацією настроїв і уподобань на ринку стало вчорашнє розміщення Мінфіном своїх ОВДП. Коли в гривневі папери вклалися лише на 10,5 млн грн, а доларові — відразу на $306,3 млн», — зауважив Олег Курінний.

На завтра фінансисти прогнозують новий зростання курсу американської валюти, і торгівлю міжбанку в рамках 27,10-27,20 грн/$.