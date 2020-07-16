У Раду внесли кандидата на посаду голови АМКУ

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови від 15 липня про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету.

Як пише “Економічна правда”, про це повідомляється на сайті Ради. Ініціатор проєкту постанови – голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

“Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: Призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду Голови Антимонопольного комітету України”, – йдеться у проєкті постанови. У червні на сайті телеканалу “Прямий” вийшло розслідування, в якому зазначається, що сестра Ольги Піщанської Світлана Піщанська управляє справами президента Володимира Зеленського в Італії.

Президент нібито переписавши свій бізнес в Італії на “сусідку” з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсора “Слуги народу” – Світлану Піщанську. В інтерв’ю thePage Ольга Піщанська прокоментувала інформацію про зв’язок її сестри Світлани Піщанської і президента Зеленського.

“Я – сестра Світлани Піщанської. Але я хочу зазначити, що інформація подається в дещо спотвореному вигляді. Особливо щодо переписування якогось майна. Якщо подивитися відкріті джерела, декларацію, то можна побачити зовсім іншу картину”, – сказала вона.

“Що стосується мене, то я б хотіла зазначити, що весь свій шлях я створювала сама”, – додала Ольга Піщанська. Також Наталуха зареєстрував проєкт постанови про звіт АМКУ за 2019 рік. “Верховна Рада України постановляє: Звіт Антимонопольного комітету України за 2019 рік взяти до відома”, – йдеться у проєкті постанови.

“Відповідно до доручення Голови Верховної Ради України Д. Разумкова від 13 березня 2020 року до вхід. № 62279 від 13.03.2020 Комітет економічного розвитку на засіданні 13 липня 2020 року в режимі відеоконференції розглянув Звіт Антимонопольного комітету України за 2019 рік та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути його і взяти до відома”, – йдеться у поданні.