Разумков поставивши на місце Єрмака. Чекаємо на відповідь ВП

Представники різних гілок влади і далі можуть розказувати, що всередині команди Зеленського немає ніяких конфліктів.

Тільки правда трохи інша. Вісь вам наглядний приклад. Сьогодні керівник апарату ВРУ в’ячеслав Штучний написавши заяву про звільнення.

Раніше ЗМІ писали, що між Штучним і Разумковим вінік конфлікт після того, як спікеру стало відомо, що керівник апарату парламенту «сидить на зарплаті у ВП». За версією преси, в офісі Зеленського не задоволені самостійністю і популярністю Разумкова, тому Єрмак «купивши» Штучного, аби тієї «приглядав» за спікером.

ЗМІ навіть припускали, що «зливи» від Штучного були потрібні ОП як компромат для зміщення Разумкова з голови Ради. На офіційному рівні вся інформація, звичайно, заперечувалася. І вісь кульмінація – Штучний звільнений.

А значить, розмови про конфлікт між ОП і Разумковим – таки не вигадки. До того ж, Штучний пішов у відставку попри те, що Зеленський начебто забороняв Разумкову звільняти його.

Впевнений, у Разумкова придумають якесь логічне пояснення звільненню Штучного і не розкажуть, як воно все насправді. Тільки конфлікт від цього не зникне. Сьогодні Разумков поставивши на місце Єрмака. Аж цікаво, якою буде відповідь офісу Зеленського.

Мар’ян Ощановский