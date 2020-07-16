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Населення України до 2100 року може скоротитися більш ніж удвічі, – дослідження

16.07.2020

Чисельність населення України до кінця цього століття може зменшитися до 17,5 мільйона, йдеться у дослідженні групи вчених. Вони прогнозують, що кількість населення на планеті зросте на мільярд до 8,8 мільярда.

Чисельність населення світу зросте з нинішніх 7,8 мільярда до пікового значення в 9,7 мільярда до 2064 року, а під кінець століття знизитися до 8,8 мільярда. Про це йдеться у дослідженні міжнародної групи вчених, опублікованому в авторитетному медичному журналі Lancet, пише DW.

Ці дані є значно нижчими за оприлюднений раніше прогноз ООН. За даними дослідників, до 2100 року у 183-ьох зі 195 країн рівень народжуваності знизитися настільки, що без припливу мігрантів у них неможливо буде підтримувати чисельність населення на наявному рівні.

В Україні на кінець століття прогнозують падіння чисельності населення з 44,6 мільйона до 17,5 мільйона людей. У Росії кількість жителів може зменшитися зі 146 мільйонів до 106 мільйонів. Кількість населення у 23 країнах населення скоротиться наполовину або й більше за нинішній рівень.

Серед них Японія, Іспанія, Італія, Таїланд, Португалія, Південна Корея та Польща. Ще 34 країни зіткнуться із падінням чисельності населення на 25-50 відсотків. Зокрема, населення Китаю скоротиться за 80 років з нинішніх 1,4 мільярда до 700 мільйонів. У Німеччині цей показник може знизитися з 83 мільйонів до 66 мільйонів осіб. Тім годиною кількість населення в країнах Африканського континенту на південь від Сахари навпаки зросте втричі до приблизно трьох мільярдів людей.

Чисельність Нігерії зросте з нинішніх понад 200 мільйонів до 800 мільйонів у 2100 році і поступатиметься лише Індії, де очікують спаду чисельності населення з понад 1,3 мільярда зараз до 1,1 мільярда людей через 80 років.

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На світ можуть очікувати зміни глобального балансу сил внаслідок зниження рівня народжуваності та старіння населення, зробила висновок міжнародна команда вчених з Університету штату Вашингтон (UWA). Автори дослідження підсумували, що уряди країн з високим рівнем доходу мають проводити гнучку імміграційну політику та впроваджувати соціальну підтримку для тих сімей, які хочуть мати дітей. Це дозволить підтримувати рівень чисельності населення та економічне зростання в цих країнах.

 

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