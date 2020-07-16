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Гонтарєва “переходити червоні лінії”, – Марченко про заяви екс-голови НБУ щодо МВФ

16.07.2020

Міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував заяви колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої про ті, як Міжнародний валютний фонд має реагувати на відставку її наступника Якова Смолія.

В ефірі Радіо Свобода 15 липня Марченко висловив думку, що позиція Гонтаревої може впливати на інвесторів. «Валерія Гонтарєва, коли вона сидить в Лондоні – вимушено чи не вимушено, не знаю – і коментує події в Україні і коментарі ці іноді призводять до погіршення ставлення до України і погіршення ситуації в середині країни…

 

Інвестори дивляться на неї як на певний символ реформ, боротьби. Таке сприйняття», – зазначив міністр фінансів. Марченко додав, що ексочільниця Нацбанку критикувала і його самого, зокрема називала «мракобіссям» звільнення голови митниці Максима Нефьодова та голови Державної податкової служби.

«Я не хочу коменувати заяви Гонтаревої.Вони виглядають досить суб’єкта єктивно і радикально. Вона дорікає, що в мене мало досвіду роботи у фіскальних органах і мало розуміння процесів. Вібачте, вона не може мені цим дорікати. Вона не може дорікати! Я вважаю, що мій досвід і професійна етика не дозволяють переходіті певні червоні лінії. А вона їх переходити періодично. На шкода. І ці коментарі – треба розуміти споживача цих коментарів і яка мета переслідується», – зазначив він.

 

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