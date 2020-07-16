По квартирам киевлян ходят фейковые газовщики

Злоумышленники под видом работников газовой службы обманывают горожан. Об этом сообщили ПАО “Киевгаз”.

В компании отметили, что в Киеве активизировались аферисты, которые ходят по домам горожан и предлагают установить платный счетчик либо отремонтировать плиту, а после грабят квартиры.

В ПАО “Киевгаз” напомнили, что настоящие сотрудники компании всегда имеют при себе удостоверения установленного образца. Также можно позвонить в контакт-центр по телефонам (097) 495-11-04 и (044) 495-04-04, и оператор подтвердит, действительно ли ожидающий под дверью человек является работником компании.

“Также помните, что о плановых осмотрах мы сообщаем заранее: размещаем объявления и информируем организацию, которая обслуживает дом (балансодержателя) “, – сообщили на предприятии.