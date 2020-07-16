Ситуація в колишньої Джамахірії розвивається за несприятливим для Москви сценарієм

10 липня Національна нафтова корпорація Лівії (National Oil Corporation Libya, або NOCL) скасувала форс-мажор на експорт нафти. Вже почалося завантаження в порту Ес-Сидр 730 тисячі барелів на танкер Kriti Bastion, який доставить сировину в Італію, одному з головних споживачів лівійської нафти.

Гроші отримає NOCL, але не через кореспондентський рахунок Центробанку, який знаходиться в Тріполі і який контролюється Урядом національної згоди (ПНР), що знаходиться під патронажем Туреччини.

Якщо б за помахом чарівної палички експорт лівійської нафти досягло довоєнних обсягів, то NOCL заробляла б щорічно $ 6.5 млрд. Однак, за словами Мустафи Саналла, президента Національної нафтової корпорації: «NOCL стикається з величезними додатковими витратами на ремонт інфраструктурного шкоди».

Схоже, виявилися не фейками новини про те, що під час зимово-весняного загострення громадянської війни сильно постраждали нафтопроводи, нафтосховища і навіть свердловини NOCL. У хороші часи, нагадаємо, Лівія видобувала з мільйона барелів на добу, зараз — 90 тисяч. Але й за ці скромні обсяги йде смертельна бійка між ПНР і Лівійської національної армії (ЛНА) генерала Халіфа Хафтара, за спиною якого стоїть Росія і Франція.

Хафтар поки ще контролює так званий «нафтової півмісяць», але він був змушений у січні 2020 року припинити відвантаження нафти у відповідь на турецьке втручання».

Сьогодні повне політичне врегулювання в Лівії в принципі неможливо, але, схоже противники погодилися, що знищення NOCL невигідно жодній стороні. Як довго триватиме нафтове перемир’я, доводиться тільки гадати. Всі чекають вирішальної битви за Сірту.

У Туреччині прискорено почали навчати 19-х лівійських кадетів для формування кадрових офіцерів армії ПНР. Одночасно Уряд національної згоди намагається показати всьому світу «людське обличчя», з помпою заарештувавши нікого Сасси Аль-Макни, який начебто воював на боці ИГИЛ. Мовляв, Тріполі бореться зі світовим тероризмом, а не спирається на нього.

Хафтар теж не діє і сконцентрував у районі Сирты потужні сили для відбиття турецького наступу на схід країни. Він теж заручився зарубіжної підтримкою. За повідомленням новинного порталу South Front, «кілька ймовірних російських військових контрактників були помічені в місті Сохнах поблизу авіабази Джуфрах».

Між тим, з Лівії приходить все більше сигналів, що Росія йде на другий план. Генерал Хафтар спочатку дивиться на Париж, а потім на Москву. Але в цьому є певний політичний позитив для РФ.

В Анкарі сьогодні відкритим текстом називають Францію «ворогом № 1» на лівійському фронті, а «руські — просто найманці з «Wagner Group», які захищають інфраструктуру NOCL, як від «червоних», так і «білих». Те, що винищувачі Міг-29, штурмовики Су-24 бомблять сирійських протурецької бойовиків в Лівії, теж подається, як підступи вже ворожого Єгипту.

Якщо зовсім недавно російське участь на стороні Хафтара сприймалося на Заході, як віроломний втручання «силача Путіна» в Лівії, то тепер американці намагаються будь-якою ціною принизити роль РФ, яка лізе в усі дірки». Вашингтону категорично не хочеться стабілізації в цій країні під егідою Москви. Справа в тому, що на Америку щосили сиплються звинувачення в розпалюванні громадянських воєн в Іраку, Сирії, Ємені та Лівії

У колишньої Джамахірії події взагалі розвиваються кошмарно, тоді як при Каддафі все було добре. Після варварського вбивства в країні стала господарювати організація «Брати – мусульмани”, головним спонсором якої є Анкара. При цьому міністри ПНР відсиджувалися в Тріполі і не контролювали країну.

Москва, поряд з Каїром, підтримала генерала Хафтара, командувача самопроголошеної Лівійської національної армії, який обіцяв повернути Лівії державність. Йому і справді вдалося навести порядок в Бенгазі і Східної Лівії.

Залишилося тільки взяти Тріполі, в якому осіло безліч місцевих і ісламістських загонів. Саме вони, а не регулярні частини ПНР, чинили сильний опір ЛНА. І тут-то Туреччина різко виступила проти армії Хафтара, відкинувши її далеко на схід. Навіть янкі називають участь Ердогана в Лівії прямий захистом «Братів – мусульман», яка, як і Анкара, потребує нафтодоларах.

У результаті Туреччина опинилася в політичній ізоляції. Її участь в Лівії засуджують Росія, Франція, ОАЕ, Єгипет, Греція, Кіпр і Ізраїль. В цих умовах Путін, спілкуючись періодично з Ердоганом, надає йому велику послугу.

Для Макрона, президента Франції, Ердоган взагалі є нерукопожатним. Лідер 5-ї Республіки закликає судити Туреччину за військові злочини у Лівії, а також за підтримку Сил, причетних до терактів у Парижі в листопаді 2015 року. Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан заявив: «Європейський Союз дуже швидко відкрив всеосяжну дискусію, без табу і дурниць, про перспективи своїх майбутніх відносин з Анкарою». По суті, Париж наглухо закриває двері в ЄС для Туреччини, у якої і так вистачає недоброзичливців у Європі через міграційного цунамі.

У Росії ця тема обходиться стороною, але саме Франція, ввівши в 2013 році близько 5 тисяч своїх солдатів, зупинила просування протурецької «Братів – мусульман» та інших терористичних угруповань з Лівії в регіон Сахель, на території якого розташовані країни Буркіна Фасо, Мавританія, Малі, Нігер і Чад.

Потім знову-таки Париж дав Хафтару політичну респектабельність у світі, тим самим оголосив проксі-війну Анкарі. Зазначимо, що турки не втручалися в Сахель, але якщо Ердоган надасть військову підтримку тамтешнім ісламістам, то, на думку експертів вашингтонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (The International Institute for Strategic Studies, або IISS), «тонкий лід під ногами Макрона провалиться». Його чекає ганьба в Африці і політичне банкрутство на батьківщині.

Ердоган це знає, але не дає команду «фас», щоб остаточно не завести відносини між ЄС і Туреччиною в глухий кут. Тим більше, що реально французи тільки кричать і погрожують кулачками.

Сьогодні боротьбу з турками в Лівії, згідно з дослідженням IISS, ведуть дві країни. ОАЕ забезпечують потужну фінансову та інформаційну підтримку Хафтару. А Росія використовує передові технології спецоперацій, а також фахівців «Wagner Group» для захисту нафтової інфраструктури і авіабаз, з яких злітають то наші, то єгипетські Міг-29 і Су-24.

Франція взяла на себе західне прикриття проксі-війни проти Туреччини, але Париж впевнений, що без нього росіяни були б розгромлені в Лівії. Мовляв, тримати за руки американців дорогого коштує.

Втім, Ердоган починає потихеньку звіріти по відношенню до Макрону. Цьому свідчить недавнє оточення турецькими військовими кораблями французького фрегата, який намагався заарештувати судно зі зброєю, що прямувало в Лівії всупереч збройового ембарго.

Експерти IISS, спираючись на розвіддані штатівської військової розвідки, переконані, що турки сьогодні мають безперечну перевагу в Лівії. Битва за Сірту припинена Ердоганом, але тільки для зміцнення підконтрольної йому армії. Якщо Анкара наважиться атакувати, то ЛНА і російські військові спеціалісти опиняться в котлі і потім загинуть. Надто вже нерівні сили.

Судячи з усього, американці були б задоволені таким розвитком подій. І зарозумілий «жабник» Макрон отримає по носі, і «російський силач Путін» буде зганьблений Ердоганом. А те, що Лівія виявиться ще більш страшний середньовіччя, Вашингтону мало цікаво. Велика політика вимагає великих жертв, само собою, не американських.