Десятки людей затримано в центрі Москви на акції “Немає вічного Путіну”

У центрі Москви на Тверській вулиці працівники Росгвардии затримали десятки учасників акції “Ні вічного Путіну”.

Вона була організована організаторами кампанії проти поправок до Конституції Росії. Російське бюро “Радіо Свобода” вело пряму трансляцію протестів. Захід розпочався о сьомій годині вечора на Пушкінській площі. На нього прийшло кілька сотень людей. Спочатку організатори акції подавали заявку в мерію Москви на проведення мітингу.

Вони планували вимагати скасувати результати голосування за поправки в Основний закон країни. Проте влада не погодили мітинг. У зв’язку з цим заявники вирішили провести акцію в форматі зустрічі громадян та збору підписів, попередивши всіх, хто збирається прийти на площу, що поліція все одно може вважати зустріч за неузгоджений мітинг і почати затримання. Через дві години після початку акції частина її учасників організували стихійний хід по примикає до Пушкінської площі Тверської вулиці.

Дорогу їм перекрили співробітники Росгвардии та Омону. Почалися затримання. Очевидці повідомляють, що правоохоронні органи діяли гранично жорстко. Багато хто із затриманих скаржаться на отримані травми.

На Тверській – жорсткі затримання окремих учасників мітингу.

Відео: «Автозак» pic.twitter.com/RUxbZ5hr0V

— baza (@bazabazon) July 15, 2020

Видання “МБХ Медіа” повідомляє, що ще одна частина протестувальників пройшла ходою по Бульварному кільцю, скандуючи “Москва виходь”. Деякі з активістів лягли на проїжджій частині на Петровському бульварі і на час перекрили рух. Одночасно з акцією на Пушкінській площі в Москві схожа акція проходила в Санкт-Петербурзі на перетині Невського проспекту і Малій Садовій вулиці. Про затримання там поки не повідомлялося.