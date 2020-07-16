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Полтавський суд взяв під варту сімох фігурантів справи про торгівлю наркотиками за участю поліцейських

16.07.2020

Жовтневий районний суд Полтави взяв під варту сімох учасників злочинного угруповання, затриманих у лютому 2020 року за підозрою в наркоторгівлі.

«Злочинна група з жителів Кременчука займалася постачанням, виготовленням та збутом на території Полтавської області канабісу та метамфетаміну. Щодо «боржників» наркобізнесу застосовували фізичний та психологічний тиск, посилюючи свої погрози вогнепальною зброєю», — повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Було встановлено, що до наркобізнесу були причетні колишні правоохоронці. Спільники налагодили постачання наркотичних речовин з Дніпра та забезпечили діяльність підпільної лабораторії по виготовленню психотропної речовини

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів справи, а також в інших приміщеннях і сховищах детективи вилучили понад 200 зіп-пакетів з метамфетаміном і каннабісом, 2 млн грн і елітні автомобілі.

«Підозри в незаконній діяльності отримали 11 учасників стійкого об’єднання, створеного для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів», — заявив заступник глави поліції Полтавської області Артем Родигин.

Зловмисникам інкримінують ст. 255 (створення злочинної організації), (ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення та незаконний збут психотропних, вчинені повторно, злочинною організацією), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, для придбання майна та продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб) і ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 263 (незаконне придбання, носіння і зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів) Кримінального кодексу України.

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