Нерухомість Зеленського, автомобілі та незадекларований годинник. Що відомо про нардепа від “СН” Кісєля

Ім’я народного депутата від партії президента “Слуга народу”, голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юрія Кісєля останнім часом не сходить зі шпальт ЗМІ.

То його дружина Валентина Кісєль придбала земельну ділянку та нерухомість у президента Володимира Зеленського за понад 13 мільйонів гривень.

То у самого Кісєля в Раді побачили дорогий незадекларований годинник. То виявилося, що Кісєль з дружиною володіють десятком автомобілів.

ІНФОРМАТОР зацікавився декларацією політика, і варто зазначити, що не дарма. Не зважаючи на чималі статки, а Кісєля без перебільшення можна назвати мільйонером, він не гребує щомісяця отримувати від держави компенсацію за проїзд і житло. Щорічну декларацію за минулий рік Кісєль подавши 31 травня, в останній передбачений законодавством день. Відповідно до даних декларації за 2019 рік, Юрій Кісєль володіє нерухомістю в Кривому Розі: з 2007 року – житловим будинком 349,9 кв. м., з 1998 року – земельною ділянкою 1000 кв. м., а також правом на 50% квартири 57,8 кв. м. (2013 рік). Його дружина з 1999 року володіє криворізькою квартирою 49,9 кв. м. Наразі Кісєль з дружиною орендують квартиру у столиці на майже 120 “квадратів”. У розділі декларації «Фрази об’єкти незавершеного будівництва» зазначено право користування двома гаражами у Кривому Розі.

З 2012 року Юрій Кисіль володіє автомобілем TOYOTA RAV4 2007 року випуску, а його дружина має цілий автопарк: бетономішалку КАМАЗ 35511 1989 р. в., сідельний тягач DAF FTG CF85.430 2007 р. в., автобетононасос Mercedes-Benz Actros 2008 р. в., сідельний тягач DAF FTG CF85.430 2002 р. в., напівпричіп-самоскид FEBER 2008 р. в., напівпричіп-самоскид FEBER 35NWBA 2007 р. в.; легковий автомобіль Mercedes-Benz ML 350 2008 р. в., бетономішалку КамАЗ 5410 1986 р. в., бетономішалку КАМАЗ 65115 2003 р. в. Дружина політика має пайові права та є бенефіціарним власником трьох підприємств. Це ТОВ “БІАНТ – БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ” (55% загального капіталу, – ред.), ПП “ПІЛОН” (профіль підприємства – будівництво житлових і нежитлових споруд, Валентина має 100% загального капіталу підприємства, – ред.) та ТОВ “АТЛАСІНФРА” (25% загального капіталу, – ред.). Усі компанії зареєстровано у Кривому Розі. За минулий рік Кісєль отримав 110 323 грн. у ТОВ “РАСТРО”, 138 565 грн. у ТОВ “БІАНТ”- БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ”, 198 235 грн. у ТОВ “РАСТРО КР”, 2 555 грн. суми відшкодування внаслідок Чорнобильської катастрофи, 66 523 грн. пенсії, 177 121 грн. у ВР.

А також різноманітні відшкодування від держави: 156 778 грн. витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень; 80 600 грн. коштів, для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера; 30 726 грн. коштів для компенсації вартості проїзду територією України; 5 558 грн. коштів за відрядження у межах України. Ще нардеп декларує 22 300 грн. матеріального блага з оплати витрат на участь у навчанні від партії “СН” та дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 1 385 грн. та 11 275 грн.

Дружина Кісєля Валентина минулого року заробила як підприємець 1 мільйон 764 тисячі гривень. На банківських рахунках подружжя зберігають 281 412 грн., 5 031 євро, 10 316 грн., 203 євро, 390 грн., 20 000 доларів США та 1 000 євро. Готівкою тримають 275 000 доларів США, 225 000 євро та 7 500 000 гривень. При цьому Юрій Кісєль не гребує брати матеріальну допомогу від департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міськради та компенсаційні виплати за житло та проїзд від Ради.

Довідка:

Юрій Кісєль – український підприємець, політик.

З 1980 по 1985 рік навчався у Криворізькому гірничорудному інституті (спеціальність «Промислове та цивільне будівництво»). Працював начальником виробничих цехів виробничого об’єднання «Кривбасбудіндустрія». Обіймав посаду директора ТОВ «РАСТРО» (основна спеціалізація компанії – виготовлення бетону, бортових каменів, а також блоків стін підвалів, – ред.). Він також був співвласником будівельної компанії ТОВ “БІАНТ”- БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ” (наразі бенефіціарним власником компанії є дружина політика Валентина, – ред.). Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року, № 43 у списку. На час виборів: директор ТОВ «РАСТРО», безпартійний. Проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

За результатами позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, обрано народним депутатом України ІХ скликання. Заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Деякі ЗМІ пишуть, що правицею нардепа Юрія Кісєля виступає син першого помічника Зеленського Сергія Шефіра.

На сайті ВРУ вказана інформація про те, що Шефір був влаштований за строковим трудовим договором помічником депутата Кісєля Юрія. Кісєль – успішний підприємець і власник багатьох будівельних фірм з рідного міста. До речі, навчався він у гірничорудному Кривого Рогу спільно з братами Шефір, зокрема, на одному потоці з молодшим Сергієм.

Шефір Сергій призначений помічником Зеленського 21-го травня, він давній друг президента і багаторічний бізнес-партнер. Раніше знаходився на посаді художнього керівника та автора “Студії Квартал-95”. 25 вересня 2019 року Юрій Кісєль разом з однопартійцями з Дніпропетровщини Володимиром Захарченко, Владленом Неклюдовим, Оленою Кріворучкіною, В ячеславом Медяником і Юрієм Корявченковим ставши учасником скандалу, який отримав згодом назву «Криворіжгейт».

Депутат від «Слуги народу» Антон Поляків, якого фракція виключила зі своїх лав, опублікував аудіокомпромат на своїх колег. У телеграм-каналі Полякова був опублікований запис зустрічі народних депутатів з претендентом на посаду глави криворізької поліції в криворізькому ресторані «Околиця». На записі можна почути, як депутати роздають вказівки правоохоронцям щодо осіб, яких потрібно «закривати» і обіцяють захист, відзначаючи, що Кривий Ріг – «місто президента» і запевняючи у «101%» підтримки. Сенс розмови складався в ослабленні впливу міського голови з 10-річним стажем Юрія Вілкула та наближеного до екс-генпрокурора Юрія Луценка депутата ВР VIII скликання Костянтина Усова, а також взяття під повний контроль діяльності міської поліції, комерції зі збору металобрухту, азартних ігор. Обговорювали інші цікаві з корупційної точки зору тими, зокрема, по «Криворіжсталі». Саме по цій темі домовилися спілкуватися тільки в кабінеті депутата в Києві.

Обговорювалося також питання, як за рахунок приватного бізнесу викупити один з міських телеканалів під наступні вибори. Нардеп Юрій Корявченков (Юзік) підтвердив зустріч за участю шефа дніпропетровської поліції і депутатів від “Слуги народу”. Юрій Кисіль також підтвердив факт переговорів, але заперечував, що Зе-команда хотіла підім’яти під себе частину бізнесу, а нардеп Криворучкіна заявила ЗМІ, що її на цій «таємній вечері» взагалі не було. ЗМІ називають Кісєля передвиборчим куратором у Дніпропетровській області від “СН” на місцевих виборах.