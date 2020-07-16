ЗМІ: Росія використовувала розвіддані США для вбивства чеченців в Європі

Росія використовувала обмін розвідданими з США, щоб вистежувати чеченських дисидентів в Європі. Про це з посиланням на анонімні джерела повідомило видання The Business Insider.

За словами співрозмовників видання, взаємний обмін секретною інформацією між країнами активізувався при президентові Дональда Трампа. Росія систематично вишукувала інформацію по дисидентам, які втекли від правління керівника Чечні Рамзана Кадирова. При цьому російська сторона надавала США вкрай мало інформації.

Як зазначає видання, співробітники американської розвідки вважали ці домовленості з росіянами безглуздими, але все одно виконували їх за розпорядженням адміністрації Трампа.