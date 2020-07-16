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Образ дня: Кейт Міддлтон в сукні Emilia Wickstead (фото)

16.07.2020

Робочі активності Кейт Міддлтон продовжуються! Так, днями герцогиня Кембриджська завітала на зустріч з родинами, які брали участь у створенні загальнонаціональної програми Tiny Happy People, що надає безкоштовну підтримку батькам та опікунам дітей віком до 5 років. Проєкт підтримує BBC.


Досить лаконічний та невимушений образ Кейт складався із сукні від улюбленого бренда британської аристократії Emilia Wickstead та бюджетних еспрадрилій Castaner, вартість яких складає трохи більше $130.

Варто зауважити, що подібну сукню з класичним чорно-білим принтом polka dot вдягала принцеса Діана у 1997 році. Кейт вже неодноразово вдало косплеїть стиль леді Ді!

Принцеса Діана та Нельсон Мандела, 1997

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