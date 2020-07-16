Польща захотіла налагодити відносини з Росією

Посол Польщі в Москві Влодзімеж Марчиняк незабаром завершить свою дипломатичну місію. За словами глави польського Мзс Яцека Чапутовича, Варшава хоче поліпшити відносини з Росією, однак зміна посла на це не впливає.

Глава зовнішньополітичного відомства поки не назвав ім’я нового посла. «Я знаю прізвище, але не буду поки інформувати. Прізвище скоро з’явиться», – передає його слова РИА «Новости».

«Я б не пов’язував наші польсько-російські відносини з прізвищами послів, хоча вони і виконують дуже важливу функцію», – зазначив Чапутович.

Міністр додав, що «ми (Варшава – прим. ПОГЛЯД) хочемо поліпшення відносин з Росією, ми хочемо розмови на цю тему, ми хочемо діалог». «При цьому ми поки не оцінюємо позитивно висловлювання представників влади Росії щодо історичної політики», – пояснив глава польського зовнішньополітичного відомства.

«Я хотів би в широкій перспективі бачити поліпшення польсько-російських відносин. Особливо в світлі майбутнього головування Польщі в ОБСЄ», – уклав міністр.

Марчиняк був послом Польщі в Росії з 2016 року.