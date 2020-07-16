Хюррем Султан з Казахстану — він же хитрий веселун Даніяр Абулгазин. Продовжуємо знайомити читачів з життям цього індивіда.

Колеги з Казахстану пише, що в їх країні чимало багатих людей, походження добробуту яких викликає питання. Даніяр Абулгазин в цьому відношенні є зразковим олігархом. Його кар’єрний ріст і цінності ідеально вписуються в модель клептократів Середньої Азії. Його особистість схоже горобцю. Якщо ви бачили одного — значить бачили всіх. Саме цим і тільки цим Даніяр Абулгазин може бути цікавий читачам, стверджують журналісти з англійського Лідса.

Даніяр Абулгазин безмірно багатий, корумпований і нездатний зробити щось самостійно. Все, що він коли-небудь зробив засноване на багатство, яке зібрано до нього. Близькість Даніяра Абулгазина до Тимуру Кулибаеву визначила шляхи його особистого збагачення.

Зазначимо, що навчався Даніяр Абулгазин у великого майстра. Обробляючи пироги для начальства він навчився ховати шматки і для себе. Пироги були великі — розміром в країну — і шматки, які ховав Абулгазин собі були відповідних розмірів. Саме це дозволило Данияру Рустэмовичу, ніби-як державному службовцю, нахабно ввалится в казахстанський список п’ятдесяти найвпливовіших — читай багатих — бізнесменів. З тією лише поправкою, що з 2000 року Даніяр Абулгазин не займає інших посад, крім як державних, напівдержавних, при цьому підприємець не є. Як йому вдалося зайняти місце поруч з мільярдерами? На зарплати та премії? Відповісти на це питання простіше, якщо подивитися на питання ширше.

Чому Казахстан не став успішним?

Економіку Казахстану рухає нафту і газ. Велика частина доходів країни виникає з цих компонентів експорту. Комбінація не дуже численного населення і величезні мінеральні ресурси надр Казахстану здавалося б прирікають країну на успіх. Додамо до цього важку промисловість і транспортну систему, що дісталася в спадок від СРСР і кваліфікованих кадрів, які вміють управляти цими багатствами. І ще — на відміну від інших пострадянських республік Казахстан не став ареною граничної бідності, війн та громадянських конфліктів. Влада не змінювалася в ході революцій і переворотів.

Першого президента Казахстану часто називають «диктатором». Але якщо чесно, то який він диктатор? Його стиль правління швидше був м’який і консервативний.

Враховуючи все це, як Казахстан опинився в такому поганому стані? Те, що могло зробити його щасливим виявилося причиною його невдач. Стабільність стала застоєм, а спадкоємність перетворилося в олігархічну клановість.

Старі правителі для нової країни: олігархія дісталася у спадок

Казахстан не мав періоду бурхливого формування буржуазії. Радянський партійний і господарський апарат, починаючи з самого верху, прийняв країну в спадок від СРСР.

Нурсултан Назарбаєв і сам був комуністичному вождем до того, як став президентом незалежної країни. Схожа ситуація, втім, була і в інших країнах колишнього СРСР, але в Казахстані вона стала перманентною. Це було розумно і забезпечило стабільність. Сили безпеки, бізнес і політику очолили ті ж люди, що й раніше. А коли вони постаріли їх змінили сини і дочки.

Всі значущі ресурси в країні належать їм. Тимур Кулібаєв, Даніяр Абулгазин, Діаз Сулейменов опинилися в потрібному місці в потрібний час, коли справа дійшла до грабунку країни.

Після приватизації вся промисловість опинилася в руках колишніх комуністичних функціонерів та їх сімей.

Колишній курсант школи КДБ стає олігархом

Фактично, у світ великих грошей Даніяра Абулгазина привела дружина, Айдан Сулейменова. Династичні шлюби — звичайна практика в Казахстані.

До речі, дружина теж не в накладі. Принаймні номінально вона — співвласник одного з п’яти постачальників бензину, дизеля і інших ПММ в країну, ТОО Petrosun. Ця компанія не видобуває нафти і не переробляє її, а просто переливає з родовища на переробку. Родовища і переробка дивовижним чином контролюється «Самрук Казыной», де сиділи начальниками Кулібаєв і Даніяр Абулгазин. А дружина одного з керівників державного фонду раптом виявляється одержувачем вигоди від посади свого чоловіка. А хто інший отримувач, до речі? Китайці з CNPC — державної нафтової компанії КНР. Саме ця пара — Айдан Сулейменова і китайське державне підприємство контролює значну частину ринку ПММ в країні, при тому, що фактичним регулятором ринку є сам Даніяр.

Даніяр Абулгазин — це справжній, живий стереотип і карикатура на свій клас. Діти навчаються в Британії. Діти казахських олігархів в Англії — це вже усталений анекдот. Даніяр ненаситна в покупці елітної нерухомості в Європі і відстає хіба що від свого покровителя в цьому питанні. Він збирає машини і предмети мистецтва, літає на своєму особистому літаку. І звичайно у нього своя імперія з офшорних компаній для відмивання грошей по всьому світу.

Даніяр Абулгазин і такі як він — це відповідь на питання чому Казахстан знаходиться в такому жалюгідному стані, чому йому не вдалося виконати місію по перетворенню в процвітаючу державу. Не зовсім відсутність демократії, як часто стверджують, винна в нинішній бідності. Радше відсутність здорового глузду та інстинкту самозбереження призвело до нерівності, абсолютно непристойній в розвиненій державі.

Рано чи пізно ця країна рвоне. Абулгазин і його соратники розсудливо припускають, що краще бути до цього часу закордоном.