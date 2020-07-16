Новые схемы обмана на СТО: как водителям не стать жертвами мошенников

Купівля автомобілів з номерами європейської реєстрації може обернутися значним штрафом для його власника в разі відмови від своєчасного розмитнення. Один з таких випадків був опублікований сайтом”Дорожній адвокат”.

Водій програв два суди, включаючи апеляційний, намагаючись оскаржити штраф у розмірі 489 725 гривень, який був йому присуджений за прострочення терміну ввезення транспорту на територію України. Примітно те, що собівартість автомобіля 1999 в 15 разів (31 780 гривень) менше тієї суми, яка є штрафною санкцією.

З подробиць на сайті повідомляється, що випадок стався в Харківській області. Співробітники поліції під час перевірки даних на машину в базі “Аркан” з’ясували, що транспортний засіб прибув на територію України у 2018 році в режимі тимчасового ввезення. Автомобіль був переданий у користування громадянину України. На час зупинки автомобіль знаходився в Україні вже з простроченням термінів вивезення.

Співробітники поліції зв’язалися з митною службою. Своєю чергою, митники спробували з’ясувати у власника авто, яким чином сталося прострочення розмитнення машини. Водій “євробляхи” відповів, що до ввезення відношення не має, а машину купив на авторинку і про те, що у транспорту є проблеми з терміном реєстрації, нібито не знав.

За результатами розгляду даної справи на громадянина було накладено штраф у розмірі 489 725 гривень. Постанова була винесена на підставі статті 485 Митного кодексу – “протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, а також використання Товарів, щодо яких надані пільги зі сплати митних платежів, в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими були надані такі пільги”.

Громадянин зробив спробу оскаржити штраф у суді першої інстанції, але зазнав невдачі. Також він програв аналогічний позов в Апеляційному суді. Таким чином, обидва суди визнали штраф законним.

“Зокрема Апеляційний суд у рішенні від 15.06.2020 у справі №953/19713/19 зробив висновок, що оскільки громадянин є резидентом, то у разі передачі права на тимчасове ввезення транспортного засобу для особистого користування від громадянина-нерезидента громадянину – резиденту, останній мав сплатити всі митні платежі, які підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів”, – повідомляє “Дорожній адвокат”.