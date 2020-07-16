Ученые выяснили, опасно ли для мозга ношение медицинской маски

Только людям с астмой можно снимать маску.

В связи с пандемией коронавируса стало появляться много информации о том, что маска становится причиной болезней сердца. Она также ухудшает проникновение кислорода в мозг, пишут в соцсетях.

Ученые выяснили, так ли это на самом деле. По словам специалистов, сейчас люди обязаны защищать дыхательные пути. Те, кто отказывается от маски, приравнивается к водителям, которые ездят за рулем в нетрезвом виде. Другими словами, и те, и другие сознательно несут угрозу другим людям.

Были проведены исследования, которые доказали, что в маске человек точно так же хорошо дышит, как и без нее. А ощущение дискомфорта связано с психологией и усилием, с которым нужно делать вдох.

Никакого вреда лицевая защита на мозг человека не оказывает, отметил профессор. Это миф. Только людям с астмой можно снимать маску, если они ощущают себя в ней плохо, отмечают ученые.

Фото: pixabay.com