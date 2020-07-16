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В Україні 848 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, всього — 56 455 випадків

16.07.2020

Станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджено 56 455 випадків COVID-19. За добу — 848 нових випадків. 18 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 848 осіб (добою раніше — 836).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковані 56 455 осіб.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 18 пацієнтів (добою раніше — 15), всього — 1 445. Більше всього за минулу добу летальних випадків зареєстровано у Львівській (6), Івано-Франківській (3) та Харківській (3) областях.

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