В Україні провели унікальну трансплантацію серця: пацієнт чекав більше року

В Інституті серця Міністерства охорони здоров’я України у Києві провели унікальну операцію з трансплантації серця.

Як повідомляє ТСН, пацієнт перебував в очікуванні більше року. Донором став 20-річний хлопець. Серце вшили і приєднали до нього всі судини, а потім почали відкривати кровотік. Штучно запускати самий важливий людський орган не довелося, оскільки в операції використовували серце молодої людини. Слідом за цим спеціальне обладнання почало поступово підвищувати температуру організму пацієнта.

«Хірурги бояться щось прогнозувати, але вже можна сказати, що серце вшили, і воно працює, операція пройшла успішно», – йдеться у телесюжеті.

Хлопець, який став донором для операції, розбився на мотоциклі – медикам не вдалося врятувати його життя, а батьки загиблого дали дозвіл на вилучення органів – серця, печінки і двох нирок. У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги вперше за 13 років провели забір органів.

Реципієнтом серця став 62-річний киянин, нирки і печінку хлопця відправили в Інститут Шалімова, де виберуть їх реципієнтів.