Вірменія і Азербайджан відновили збройне зіткнення: працювали диверсанти

На кордоні Вірменії та Азербайджану в ніч на четвер, 16 липня, знову сталися збройні зіткнення.

Прес-секретар міноборони Вірменії Шуша Степанян у Facebook повідомила про запобігання роботи іноземних диверсантів.

«Вночі, знаходять на передовій військовослужбовці ЗС Вірменії помітили пересування супротивника. Перейшовши до кругової оборони, вірменські підрозділи припинили спробу диверсійного проникнення. Після запеклого бою противник, несучи втрати, був відкинутий назад», – написала вона.

З її слів, азербайджанська сторона провела артилерійський обстріл сіл Айгепар і Мовсес, використовуючи гаубицю Д-30.

«Вогонь в даний момент продовжується. Підрозділи збройних сил Вірменії нейтралізують провокації азербайджанських ВС», – додала Степанян.

У свою чергу, прес-служба міноборони Азербайджану повідомила, що вранці, 16 липня, вірменська сторона також перейшла до активних дій.

«Підрозділи збройних сил Вірменії знову зробили спробу атакувати наші позиції на ділянці Товузского району азербайджано-вірменського державного кордону. Водночас села Агдам, Дондар Гушчу і Вахидли Товузского району були обстріляні з великокаліберної зброї і мінометів. Серед цивільного населення постраждалих немає. В даний час на цьому напрямку йдуть бої. Наші підрозділи контролюють оперативну обстановку», – йдеться в повідомленні.