Через службову недбалість головлікаря лікарні в Харкові витратила майже 3 млн грн на неіснуючі фотоальбоми

Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості головного лікаря одного з харківських лікарень. Дії чоловіка викликали наслідки у вигляді збитків у сумі майже 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України здійснюється слідчим Московського відділу поліції під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 4 і оперативним супроводом Управління СБУ в Харківській області.

Встановлено, що 2 квітня підприємець надав головному бухгалтеру комунального закладу охорони здоров’я завідомо підроблену видаткову накладну, згідно з якою він нібито передав лікарні 8000 альбомів для фотографій. Зазначений товар на момент підписання документації відсутній.

Матеріально-відповідальна особа закладу, не перевіривши наявність альбомів, підписала зазначену накладну. В цей же день керівник лікарні підписав та скріпив печаткою установи договір відповідального зберігання та акт прийому-передачі, наданий фізичною особою. При цьому головний лікар перевірив наявність зазначеного в договорі майна. Також чоловік підписав та скріпив печаткою платіжне доручення, на підставі якого була проведена оплата за альбоми на загальну суму 2 864 000 гривень.

15 липня посадовій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину.

Слідчі дії тривають.