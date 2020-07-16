“Носії російської мови – це підтримка Путіна”: Ніцой жорстко посперечалася з Бужанским з приводу мовного закону

У прямому ефірі телеканалу «Україна 24» відбулася палка суперечка між одіозним «слугою народу» Максимом Бужанским і відомою письменницею і активісткою Ларисою Ніцой.

Так, парламентарій пояснив причину подачі скандального проекту закону про мову. За словами Бужанського, він прагне не допустити, як йому здається, дискримінації в школах мови країни-агресора порівняно з іншими мовами, які представляють групи нацменшин.

Тим часом, Ніцой заявила, що ніякої дискримінації російської мови в Україні немає, а ось поведінку Росії щодо України є несправедливим, так як сусідня країна, використовуючи в якості інструменту мову, вдається до досить жорсткої політики. До того ж, за допомогою носіїв мови свого Росія може гарантувати підтримку глави Кремля Володимира Путіна і його політики. Саме тому, каже Ніцой, Україна повинна гарантувати собі безпеку.

«У зв’язку з цим необхідно убезпечити себе від цього. І якщо б з боку Росії не було на нас скоєно напади, всі були в однакових умовах. Адже наші сусіди поляки, румуни і угорці на нас не нападають, а ось росіяни нападають і здійснюють вбивства», – висловилася Ніцой.