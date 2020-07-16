Київ зранку стоїть у заторах

Станом на 8:10 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, Повітрофлотський проспект, вулиця Жилянська, вулиця Вадима Гетьмана, проспект Валерія Лобановського, Голосіївський проспект та Велика Окружна дорога.

Також ускладнено рух на Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Набережно-Хрещатицькій, проспекті Степана Бандери та вулиці Олени Теліги.

Зазначимо, що на проспекті Леся Курбаса та проспекті Любомира Гузара частково обмежений рух.

На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Харківське шосе, проспект Соборності, Броварський проспект та вулиця Попудренка.

Ускладнено рух на Південному, Дарницькому та Русанівському мостах, а також мосту Патона у напрямку правого берега.