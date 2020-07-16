Третина працюючих росіян працюють під загрозою скорочення

Близько третини працюючих росіян вважають, що можуть позбутися роботи за скороченням штату в найближчі місяці. Такі результати показало опитування Фонду «Громадська думка», проведений 26-28 червня серед 1000 дорослих респондентів, повідомляє «Інтерфакс».

З числа опитаних працюючих виявилося 51%. З них дві третини або 31% по всій вибірці висловили впевненість у збереженні свого робочого місця. А ось третина працюючих допускають можливість, що їх можуть звільнити в найближчі два-три місяці.

Приблизно половина з тих, хто висловив такі побоювання, впевнені, що ймовірність такого розвитку подій висока, друга половина — докускает таке, але вважає малоймовірним.