Секрети «збитковості»: як і куди витікають мільйони «Укрзалізниці»

Коли мова заходить про підвищення якості пасажирських перевезень або оновлення рухомого складу – в «Укрзалізниці» заявляють про збитковість підприємства, що володіє монополією на залізничні перевезення.

Ця ж теза – збитковість – рефреном звучить під час кожного явного або прихованого підвищення тарифів на вантажні або пасажирські перевезення: свої управлінські промахи в компанії воліють перекладати на плечі бізнесу, який через відсутність альтернативи змушений користуватися послугами УЗ, або звичайних громадян, досі за інерцією віддають перевагу поїзда, і їздять з радянським «комфортом» за майже європейською ціною.

«Не вистачає» грошей в УЗ не тільки на своїх клієнтів, але і на власних працівників. Так, нещодавно розгорівся гучний скандал навколо зриву програми ПЛР-тестування медиків 8 відомчих залізничних лікарень: під час епідемії коронавіруса захист власних лікарів в УЗ вважають дрібницею, не вартою уваги. Самі медики переконані: ця ситуація є логічним продовженням політики нещодавно призначеної керівниці Філії «Центру охорони здоров’я Наталії Белінської, яка, на їхню думку, намагається зруйнувати систему відомчої медицини УЗ, продавши будівлі 8 залізничних лікарень за безцінь.

Однак далеко не всім у держкомпанії економлять так само сильно, як на клієнтів і співробітників. У «збитковою» УЗ знаходять можливість виплачувати членам наглядової ради товариства космічні зарплати у сотні тисяч гривень. І легко спускають мільйони через корупційні схеми при проведенні закупівель.

Оглядач починає серію розслідувань, присвячених того, що ж відбувається на «Укрзалізниці». Сьогодні розповімо, як проходять так звані чорні тендери, в яких, як в чорних дірах, зникають величезні гроші.

Куди зникають гроші

За словами вже екс-голови правління АТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова, в 2019 році товариство уклало майже 7,5 тис. договорів на загальну суму 13,4 млн грн. І при проведенні частини тендерів були допущені настільки нахабні порушення,що вони викликали справжню бурю в суспільстві і привернули увагу правоохоронних органів.

Зі свіжого, тільки за червень. Нещодавно Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру посадовим особам АТ «Укрзалізниця». Директора філії Головного інформаційно-обчислювального центру УКРЗАЛІЗНИЦІ, а також його колишнього заступника підозрюють у тому, що, вступивши в змову з керівником і бенефіціаром двох приватних підприємств, вони спробували «наварити» 10 млн грн на організації сервісу з продажу електронних квитків на «Бориспільський експрес». Повідомлення про це 10 червня з’явилося на офіційній сторінці САП у Фейсбук та на офіційному порталі НАБУ.

Суть корупційної схеми полягала в наступному. Ще в 2018-му чиновники ініціювали закупівлю нового програмного забезпечення для організації системи продажу е-квитків, підробили документи, щоб не виходити на відкриті торги – і за 10,4 млн грн купили програмне забезпечення, яке фактично дублює вже існуючу на сайті УЗ сервіс з продажу квитків. При тому, що компанія, яка розробляла https://booking.uz.gov.ua пропонувала безкоштовно додати в нього відповідний сервіс. На щастя, з початку досудового розслідування кошти так і не були перераховані з рахунків УЗ.

Учасникам схеми інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 і ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великому розмірі, вчинене посадовими особами державної компанії шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб»).

А 11 червня повідомлення про підозру отримав керівник одного з центральних філій УЗ. Його підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила за собою збитки в розмірі 850 млн грн. Подробиці гучної справи оприлюднили в Офісі генерального прокурора. Підозрюваний керівник не забезпечив належного оформлення спецдозволів на проведення вибухових робіт на гранітних кар’єрах. Тому в 2017-2018 роках було проведено 9 вибухів на Житомирщині і видобуто понад 340 тис куб. м гірничої маси. Це і спровокувало шкоду для навколишнього середовища, який оцінюється майже в мільярд гривень.

«Чорні тендери» УЗ

Але однією з найважливіших статей витрат для УЗ завжди була закупівля мастильних матеріалів. І ці тендери поки уваги правоохоронців та антикорупційних органів не залучили. А дарма: їх проведення наштовхує на думку – на УЗ активно використовують старі добрі корупційні схеми, які за роки «збитковою» роботи монополіста вже стали класикою.

Так, у скандал вилилося проведення під час карантину двох ідентичних тендерів — UA-2019-12-19-000033-b UA-2019-12-19-000033-a. Через ці процедури УЗ планувала закупити паливно-мастильних матеріалів на загальну суму понад 260 млн грн.

Спочатку все йшло ніби нормально. Заявки на участь у торгах подали відразу 7 компаній: ТОВ «Араз Ойл», ТОВ «Торум», ТОВ «Август Пром», ТОВ «КСМ Трейд», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Хілл Корпорейшн Юкрейн», ТОВ «Корнет Холдинг», ТОВ «Мироил». Тобто, здавалося б, вибирати УЗ було з кого.

Однак не тут-то було. Двох претендентів на участь — азербайджанську компанію «Араз Ойл» і «Мироил», зареєстровану в Бердянську — тендерний комітет УЗ відсіяв відразу. Інших допустили до аукціону – правда, всього на кілька годин: саме стільки на сайті Прозоро навпроти всіх 5 претендентів значився статус «допущені до аукціону».

Секрети «збитковості»: як і куди витікають мільйони «Укрзалізниці» Скріншот

А далі УЗ раптом передумала і скасувала допуск для компаній 3 з 5 допущених. За право постачати пально-мастильні матеріали державному монополісту залишилися змагатися ТОВ «Хілл Корпорейшн Юкрейн» та ТОВ «Корнет Холдинг».

Таке «непостійність» з боку тендерного комітету УЗ зацікавило журналістів. Копнувши глибше, вони встановили: трьох учасників від участі в аукціоні усунули з надуманих причин, тоді як тим, кого вирішили допустити, «пробачили» реальні порушення.

Так, наприклад, директор ТОВ «КСМ-Трейд» Олексій Буйницький розповідав журналістам : його компанії в УЗ відмовили під приводом відсутності декількох сторінок в наданих ТУ на продукцію. У компанії вважають відмову протиправною: вся інформація про предмет закупівлі — масла ГТ-50 — була надана, а відсутні сторінки стосуються продукції, яка не має ніякого відношення до аукціону. Ці сторінки в «КСМ-Трейд» вирішили вилучити на прохання заводу-виробника, який заборонив розголошувати інформацію, що становить комерційну таємницю. Чим не влаштувала УЗ інша продукція, яку пропонував цей учасник, за словами Буйницького, тендерний комітет взагалі ніяк не аргументував.

Схожа історія трапилася і з іншими двома відстороненими претендентами на участь в тендері.

При цьому, побачивши «смітинку в оці» у трьох відсторонених компаній, тендерний комітет не помітив «колоди» у тих, хто згодом виграв тендери. Так, наприклад, казахська компанія «Хілл Корпорейшн Юкрейн» надала декларації відповідності на пропоновану продукцію, не відповідають нормам ДСТУ. Це – грубе порушення чинного законодавства, яке однозначно повинно було привести до відмови в участі у тендері. Однак цього не сталося – компанія не тільки була допущена до участі в аукціоні, але і виграла один з тендерів на суму понад 100 млн.

Ще більше порушень допустив другий фаворит торгів – компанія «Корнет Холдинг». Її декларації не відповідають вимогам ДСТУ, а до того ж в складі пропозицій учасник надав технічне завдання, яке не було погоджено і не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації. Але це не стало підставою для відсторонення цього учасника. Більше того: саме ця компанія була визначена переможцем з другої закупівлі.

На додаток до всього, саме ці компанії пропонували самі високі ціни. За оцінками того ж Буйницького, тільки на цих тендерах держава втратить понад 100 млн грн.

Обурені усунені учасники звернулися в суд – і 25 травня, згідно з Єдиним реєстром судових рішень, Господарський суд Києва своєю постановою заборонив проведення закупівель. Незважаючи на це, вже 28 травня тендерний комітет назвав переможців аукціону – «Хілл Корпорейшн Юкрейн» і «Корнет Холдинг» поділили» між собою тендери. При цьому, швидкість проведення тендерів і відсутність хоча б номінальних спроб поборотися за перемогу між учасниками наштовхують на думку: аукціон проводився для створення видимості конкуренції і повинен був виступити ширмою для давно досягнутих домовленостей.

Протиправно усунені учасники зверталися за захистом також в Антимонопольний комітет України – але марно: їх скарги в АМКУ відхилили. В ГБР, куди також представники цих компаній писали заяви, їх переадресували в НАБУ. Проте в головному антикорупційному органі жодних порушень в діях УЗ не помітили – і скаргу навіть реєструвати не стали.

Представники УЗ оскаржили рішення суду першої інстанції в Окружному адміністративному суді Києва до 19 червня. Засідання, за даними ЗМІ, стався в п’ятницю, рішення на користь УЗ було прийнято вже після завершення робочого дня, але як тільки воно було прийнято – УЗ в терміновому порядку уклала договір з «Корнет Холдингом».

Втім, самі цікаві моменти спливли після того, як розбиратися в тендерних хитросплетіннях на УЗ взялися журналісти. Зокрема, кореспонденти «Стоп корупції» спробували дізнатися більше про компанії «Корнет Холдинг» — і з’ясували: у компанії немає сайту, за юридичною адресою фірми розташовані зовсім інші об’єкти, а засновники компанії – вчитель фізкультури Івано-Франківського коледжу фізичного виховання Юрій Пожежа і колишній шляховий майстер УЗ Святослав Пилипюк живуть в іншому місті.

І їх компанія нібито фігурує одразу в 16 судових справах.

Цікаву інформацію журналісти розкопали і ще про одне нового фаворита УЗ – НПП «Хілл Корпорейшн Юкрейн». У відкритих джерелах зазначено, що кінцевим бенефіціаром цієї фірми є казахська бізнесмен Дулат Кожамжаров, ймовірно має родинні зв’язки з казахськими владою. Інша компанія — виробник масел ТОВ «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation (HILL)» — працює на російській сировині. Тому не виключено, що побічно УЗ в якійсь мірі може фінансувати держава-агресора.

За останні три роки НВП «Хілл Корпорейшн Юкрейн» фігурувала, за даними ЗМІ, у двох кримінальних провадженнях.

Крім того, журналісти також виявили, що в даний час до проведення тендерних закупівель УЗ має відношення фігурант «справи Свинарчуков» Шиганов Юрій. Згідно резонансного розслідування Дениса Бігуса про корупції в оборонній галузі, пан Шиганов може бути причетний до проведення фіктивних конкурсів між пов’язаними фірмами, які постачали контрабандну продукцію за завищеними цінами на підприємства «Укроборонпрому». Зокрема, на аудіозаписах, оприлюднених журналістами, фігурує людина з голосом, схожим на голос Шиганова, який відповідав за тендери на Житомирському бронетанковому заводі. З-за цього пана Шиганова підозрювали в нанесенні державі збитку у розмірі 250 млн гривень.

Слідство по цій справі триває. Незважаючи на це, з березня 2020 року пан Шиганов працює на посаді заступника директора філії «Центр забезпечення виробництва», через який проходять всі тендери «Укрзалізниці». І описані закупівлі паливно-мастильних матеріалів на чверть мільярда гривень – далеко не єдиний дивний тендер, проведений за Шиганове. Так що закупівлі за свідомо завищеними цінами, протиправне відчуження частини учасників аукціонів, тендери, які виглядають прописаними спеціально під «потрібних» учасників і дискримінація всіх інших – УЗ зараз фіксуються досить часто.

Дивує позиція в. о. голови правління УЗ Івана Юрика. Точніше, повна відсутність позиції у людини, який повинен нести персональну відповідальність за збереження давніх корупційних схем. Не чути і про будь-які дії в напрямку забезпечення чесної конкуренції при проведенні тендерів УЗ і з боку наглядової ради. Створений якраз для запобігання подібних історій і наведення нарешті порядку в вічно «збитковий» акціонерному товаристві, він, фактично, став всього лише черговий дорогої статтею витрат: ні адекватної реакції, ні дієвих заходів щодо припинення хоча б однієї з резонансних корупційних схем наглядова рада так досі і не продемонстрував.

При цьому, всі ці схеми, які обходяться державі та УЗ в десятки мільйонів гривень, дуже ймовірно, санкціоновані на рівні топ-менеджменту компанії.