Росія влаштувала демарш ОБСЄ з-за України і залишила засідання

Російська делегація влаштувала демарш і залишила засідання Форуму безпеки співробітництва Постійної ради ОБСЄ під час обговорення гібридних загроз.

Про це повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

«Під час сьогоднішнього (15 липня – Ред.) спільного засідання Форуму співробітництва безпеки і Постійної ради ОБСЄ представник делегації РФ, який був присутній фізично на засіданні в Гофбурге , зробив демарш і покинув зал. Таким чином, російський дипломат відреагував на промова директора Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олександра Литвиненка, який виступав в якості одного з основних доповідачів на тему гібридних загроз», – розповів дипломат.

Цимбалюк наголосив, що лише представники Росії були єдиною делегацією, які заявили, що їм «нецікаво» обговорювати тему гібридної загрози у світі.

«Очевидно, що делегація РФ розуміла, що при обговоренні цієї теми буде озвучений, насамперед, кейс російської гібридної агресії проти України. Думаю, їх демарш був викликаний тим, що просто не знайшлося інших ходів, думок і текстів для реагування», – зазначив Цимбалюк.

Представник України зазначив, що Росія демонстративно покинула засідання, коли глава НІСД Литвиненко розповідав про гібридної загрозу на прикладі російської агресиии. Проте навіть після демаршу росіян засідання продовжилося.

«Російський представник, реагуючи на виступ керівника НІСД, здійснив також своєрідний» гібридний хід «, покинувши зал засідання і зробивши вигляд, що ця тема нібито не стосується РФ. Однак, більшість національних делегацій у своїй окремих виступах продемонстрували, що це не так: говорячи про гібридних військові дії, вони наводили приклад російської агресії проти України», – резюмував Цимблюк.