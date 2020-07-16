Сотні рестораторів вийшли на мітинг в Одесі через посилення карантину

У ніч на 16 липня в центрі Одеси пройшла акція протесту з-за посилення карантину. Працівники готельно-ресторанного бізнесу незадоволені рішенням влади про заборону роботи ресторанам та іншим закладам з 23:00 до 7:00.

Люди принесли на Приморський бульвар порожні стільці – символ порожніх ресторанів, а в руках тримали плакати і скандували «Ні забороні 23!», повідомляє «Думська»

В акції взяли участь близько тисячі осіб, зазначив журналіст Андрій Павловський у своєму Telegram-каналі.

Висловити своє невдоволення прийшов відомий одеський ресторатор Савелій Лібкін. Він не розуміє, чому влада вирішила, що коронавірус небезпечніше вночі, а бізнес з-за дивного заборони повинен нести збитки.

«Наче вірус в 22:59 спить, а в 23:00 прокидається», – обурився Лібкін.

На акцію протесту вийшли близько тисячі людей Думська

Ресторатори вимагали скасувати заборону timer-odessa.net

«Вчора вони обмежили роботу закладів до 23:00, а завтра заборонять працювати після 18:00. Але потім буде вже пізно», – сказали організатори акції.

Учасники акції тримали в руках плакати timer-odessa.net

В Одесі пройшов мітинг через посилення карантину timer-odessa.net

Люди не розуміють, чому коронавірус небезпечніше вночі timer-odessa.net

В акції взяли участь багато людей timer-odessa.net

Мітинг в центрі Одеси Думська

Акція протесту відбулася вночі Думська