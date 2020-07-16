Вірус африканської чуми виявили в Росії

Вірус африканської чуми свиней зафіксували в Красночикойском районі Забайкальського краю Росії.

Про це повідомили в прес-службі крайового уряду, передає lenta.ru. Відзначається, що вірус могли занести дикої середовища.

«На території сіл Укыр і Менза Красночикойского району 14 липня зафіксований вірус африканської чуми свиней», – йдеться в повідомленні.

Тепер у Красночикойском районі вводять карантинні заходи.

Африканська чума свиней відноситься до особливо небезпечних вірусних хвороб, хоча і не передається людині. Цей вірус завдає шкоди сільськогосподарській галузі і не піддається ні лікування, ні вакцинопрофілактики. Зупинити поширення вірусу можна тільки введенням жорстких карантинних заходів.