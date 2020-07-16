На Донбасі здійснено військовий злочин, Зеленський промовчав, – Мирослав Гай

13 липня окупанти на Донбасі влаштували потрійну засідку для українських військових. Загинув медик і троє бійців ВСУ, ще двоє поранені. На це відреагував український МЗС, але не Верховний головнокомандувач, президент країни Володимир Зеленський.

На Донбасі сталася військовий злочин, про який повинні знати всі міжнародні партнери України. Про це і багато чому іншому в бліц-інтерв’ю на телеканалі Obozrevatel TV розповів ветеран АТО Мирослав Гай.

– З приводу ситуації, яка сталася на Донбасі. Домовилися про режим припинення вогню…

– Це попередня версія. Насправді зараз буде йти розслідування, яким чином відбувалися домовленості, з ким безпосередньо домовлялися, хто взяв на себе зобов’язання з тієї сторони, що вони нібито забезпечать цей зелений коридор.

Мені дуже сподобалася реакція нашого МЗС. Як на мене, вона була більш правильна, ніж мовчання президента. У нас зараз фактично Міністерство закордонних справ щодо ситуації на фронті виконує функції Офісу президента. Це взагалі повинен робити Верховний головнокомандувач.

– Про військовому злочині?

– Так. Їх відверто звинуватили у військовому злочині, тому що, наскільки я розумію, група, яка висувалася забирати нашого загиблого, була повністю оснащена білими касками, всіх попередили і нібито погодили з ОБСЄ. Вони порушили всі конвенції, обстріляли медика. Це дійсно військовий злочин.

По кожному такому епізоду потрібно проводити ретельне розслідування.

Зрозуміло, що зіткнулися з обманом з того боку, зрозуміло, що була підготовлена засідка. Наскільки зрозуміло зі слів спікерів і наших військових, обстрілювали одразу з трьох напрямків. Зрозуміло, що це спланована операція.

Але знову ж таки питання: якщо вони влаштували засідку, з ким домовлялися з тієї сторони. За кожним таким злочином повинна стояти, як мінімум, прізвище командира регулярного формування. Яким чином ОБСЄ отримали підтвердження – вони виходили безпосередньо на росіян, або режим припинення вогню давали СЦКК з тієї сторони. Тут багато невідомих.

Давайте почекаємо, поки пройде розслідування. Але однозначно, що це військовий злочин, однозначно в усьому світі саме так і буде трактуватися.

У нас зараз фактично кожен день загиблі і поранені. Ми бачимо, що Москва посилює тиск на українську владу.

– Ми про це ще поговоримо. Тут важливий момент – реакція українських офіційних властей.

– Немає реакції.

– МЗС ми почули.

– Це МЗС. Але тут питання до президента. Це мовчання… Я не пам’ятаю, щоб під час таких обстрілів п’ятий президент Порошенко мовчав.

На нього всі дивляться, всі чекають. Не тільки опозиція, яка, звичайно, звинувачує президента в тому, що він не реагує, але й дивляться і його прихильники і взагалі все українське суспільство.

Можливо, вони не знають, як реагувати на ті чи інші кризові питання – я не знаю, як там відбувається комунікація. Вірніше, вона відсутня. Міг би видосик якийсь «запив». Я не знаю, може, він не в країні, може, він помер.

Що буде, якщо ми, наприклад, отримаємо повідомлення, що Росія під прикриттям навчань «Кавказ-2020» розпочала відкриту агресію? Він теж буде 3-4 дні мовчати? Останнім часом це його характерна реакція.

Як на мене, його мовчання завдає шкоди національній безпеці.

– А як повинен був відреагувати президент? Чи повинен він був дзвонити в Кремль?

– А навіщо нам дзвонити в Кремль?

– Вони дають прямі вказівки.

– У нас з ними йде війна. В першу чергу, президент повинен піднімати це питання на всіх міжнародних майданчиках, в ООН, він повинен терміново обговорити цю проблему з нашими іноземними партнерами.

Я пам’ятаю, як в подібних ситуаціях діяв Порошенко. Він відразу спілкувався з президентом США або з державним секретарем або з ким-то такого рівня. З пані Меркель з президентом Франції. Тобто все міжнародне співтовариство отримувало інформацію безпосередньо з вуст першої особи держави, Верховного головнокомандувача.

Це важливо, тому що це дає можливість посилити санкції, зробити заяви з боку міжнародного співтовариства. Це додаткова фіксація злочинів на міжнародному рівні.

Ясно, що розвідка наших партнерів надасть їм всі необхідні звіти, але коли це станеться – невідомо.

Володимир Зеленський

– Треба скликати нормандську четвірку з-за загострення ситуації на Донбасі?

– Звичайно, треба. Такі підступні дії з боку Російської Федерації ставлять під сумнів будь-які мирні переговори.

Йдуть мирні переговори згідно з міжнародним правом, з міжнародними спостерігачами. Відповідно, кожен раз, коли Росія порушує будь-який пункт, наприклад, Мінських домовленостей, ми повинні це питання піднімати на високих переговорних і дипломатичних майданчиках у світі. Для того, щоб розширювати пакети санкцій.

Росію просто потрібно постійно бити тією зброєю, яка є. На фронті – тактичними методами, тому що ми не здатні вести повномасштабну війну з ядерною державою. Але, повірте, наші хлопці дають гідну відсіч на кожен обстріл дозволеним озброєнням.

Путін знову піднімає питання повернення Росії в G7, повернення на міжнародні майданчики, хоче знову бути рукопожатним. Ми повинні завдавати нищівні удари по всіх лініях – дипломатичеки, економічно через санкції, репутаційно, інформаційно. Цього не відбувається.

– На Донбасі відбувається загострення…

– Давайте так: на Донбасі немає загострення, там війна, щоденна війна. Там йде війна за українську незалежність. Ми боремося за свій суверенітет, територіальну цілісність, захищаємося від російської агресії.

Так, зараз немає розширених бойових дій, повноцінних бойових операцій. Є локальні епізоди. Але там йде повноцінна війна.

Зростання кількості обстрілу відбувається з різних причин кожен рік. Іноді вони починають активізуватися під час важливих дат або переговорів, щоб використовувати Донбас для тиску, іноді цим алкоголікам просто зарплату привезли, іноді їм привезли новий ПК, іноді там відбуваються тренування підрозділів РФ. Снайпери там просто здають іспити на живих людях у бойових умовах.

– Олексій Резніков сказав, що Україна не отримувала жодних ультиматумів з боку Росії, і тут ми бачимо таке тиск.

– Ми можемо сміливо говорити, що переговори зайшли в глухий кут. Ми бачимо абсолютно фашистські заяви з боку РФ – і щодо їхніх претензій на території країн колишнього соцтабору. І заяви, що Україна взагалі не повинна забути про Крим, і абсолютно нахабне заяву Путіна, що Крим не став причиною зіпсованих відносин.

Вони відверто зневажливо ставляться до України, і українська влада часто дає приводи для цього.

Резніков визначає червоні лінії, Україна поки, слава Богу, не йде на умови Кремля – легалізація збройних формувань під виглядом «народної міліції», проведення виборів без виведення звідти регулярних формувань РФ та іншої повна маячня.

Ми не знаємо, в яку гру зараз грають наші дипломати. Вони бачать, що зайшли в глухий кут. Ніякі обіцянки, які Зеленський давав на виборах, не виконані. Ніякі. Найголовніше, що він обіцяв, – світ.

Мирослав Гай

Главред

– У нього є ще 4 роки.

– Не смішіть мене. З тими діями, які допускає владу, я думаю, що немає у нього 4 роки. Я думаю, що ця влада буде змушена піти – я сподіваюся, законно, тому що Україна не витримає нових глобальних революцій.

– Українці точно не хочуть.

– Це не питання – хочемо ми чи не хочемо. Як свідомі громадяни ми повинні ставити питання національних інтересів. Не в національних інтересах зараз якісь революції, вони загрожують національній безпеці. Але дії влади самі направляють українське суспільство на постійні акції непокори.

[…] Яким чином взагалі досягається світ? Виключно перемогою або поразкою. Якщо Зеленський капітулює перед Росією, здасть Україну, піде на забаганки Кремля, відмовиться від НАТО, ЄС і повернеться до нового союзній державі – буде мир. Просто це вже буде не Україна, а якась Українська область, край або щось таке.

Якщо ми переможемо завдяки допомоги світового співтовариства, дожмемо і змусимо РФ прибрати свої війська з української території… А це можливо – ціни на нафту падають, тиск на Росію продовжується, ситуація там дуже нестабільна – подивіться на протести в Хабаровську, рейтинг Путіна шалено падає… Вода камінь точить. Санкції грають роль, Росія несе величезні економічні втрати.

«Мінськ» – це інструмент. Порошенко теж розумів, що це невигідний формат, він не може призвести до світу. Але сенс «Мінська-1» був втягнути Росію в переговори за участю міжнародних спостерігачів, намагатися нав’язати їм статус учасника війни, сформувати вимоги, на які могла б погодитися Україна, зупинити гарячу фазу збройного конфлікту хоча б на час.

Ми показали всьому світу, що Російська Федерація не дотримується мінських домовленостей, показали, що вони є учасниками цього конфлікту.

Вадим Колодійчук