5 небезпечних хвороб, які можна підхопити від комах влітку

Деякі з цих хвороб протікають безсимптомно, а деякі можна переплутати зі звичайним грипом.

Літо – це пора не тільки теплого сонця і смачних фруктів, але і підступних комах. І якщо комариний укус в найгіршому випадку загрожує алергією, то укуси бджіл і ос, а особливо — кліщів можуть дуже дорого обійтися нашому здоров’ю. Зверніть увагу на небезпечні хвороби, які можна підхопити від комах, і не забувайте про правила безпеки під час відпочинку на природі, виїзду в ліс або прогулянки в парку.

Хвороба Лайма

Хвороба Лайма – це інфекційне захворювання, яку викликають бактерії, що передаються через укус зараженого кліща. Початкові симптоми нагадують грип, а найбільш впізнавана ознака — це червоний висип у формі кола. Чим довше не звертатися до лікаря і не отримувати лікування, тим серйозніше стають симптоми: з’являються ломота і стріляючі болі в кінцівках, невралгія, порушення серцебиття, параліч обличчя і навіть запалення головного або спинного мозку.

Анаплазмоз і ерліхіоз

Обидва захворювання проявляються подібними симптомами: лихоманка, головний біль, м’язовий біль, нездужання, озноб, біль у животі, нудота, кашель, сплутаність свідомості. Іноді може з’явитися висип, у формі червоних плям або точок, але він частіше зустрічається при ерліхіозі (особливо у дітей), ніж при анаплазмозі.

Бабезіоз

При цій хворобі уражаються еритроцити. Найнебезпечніше: ця хвороба може протікати зовсім безсимптомно. Загальні ознаки включають лихоманку, озноб, пітливість, болі в тілі, нудоту або втому.

Якщо хворобу не лікувати, вона може привести до розвитку гемолітичної анемії, стану, при якому руйнуються червоні кров’яні тільця.

Туляремія

Ці захворювання передають деревні кліщі, а також кліщі, що вражають собак. При ураженні в тій частині тіла, через яку інфекція проникла в кров, утворюється виразка, також з’являються запалення лімфатичних вузлів, розвивається сильний жар.

Кліщова рецидивуюча лихоманка

Уявіть собі, що ви підхопили грип, і він повертається знову і знову. Саме це відчувають люди, хворі на кліщову рецидивуючу лихоманку. Її викликають кліщі, які, на відміну від звичних нам, не залишаються в тілі надовго, а відпадають через півгодини після укусу. Симптоми нагадують грип: висока температура, головний біль, ломота в м’язах і суглобах. І найголовніша ознака – симптоми повертаються знову і знову.