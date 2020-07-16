Компанія Ахметова ДТЕК Придніпровська ТЕС, яка труїть людей небезпечними токсинами, не пускає перевіряючих на територію

Один з найбільших забруднювачів Дніпропетровської області знову не допускає інспекторів ДЕІ на перевірку!

Про це пише голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований на своїй сторінці в мережі Facebook.

ДТЕК Придніпровська ТЕС входить в перелік основних забруднювачів Дніпропетровської області. В ДЕІ постійно надходять численні скарги від громадян, що підприємство отруює навколишнє середовище. І систематично з 2018 року наших інспекторів не допускають на перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства.

В минулому році тричі, в цьому році вже двічі ДЕІ не пустили. Хоча останній раз, 14 липня, в наших інспекторів приєдналися представники громадськості та правоохоронні органи. Це також не допомогло.

Звичайно, ДТЕК Придніпровська ТЕС легше заплатити штраф за недопуск 750 грн, ніж потім сплачувати мільйонні штрафи за шкоду, завдану довкіллю та здоров’ю й людина.