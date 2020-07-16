СБУ за півроку запобігла 3 теракту, — Баканов. Інфографіка

У першому півріччі 2020 року Служба безпеки України запобігла 3 теракту і затримала 4 причетних до їх підготовки.

Про це повідомив глава СБУ Іван Баканов, інформує прес-служба відомства.

Відзначається, що за півроку суди винесли 53 вироку за посягання на територіальну цілісність України особам, яких раніше затримала СБУ. Ще 28 вироків було винесено за терористичну діяльність.

Вступили в силу 45 вироків суду: 11 — за ознаками державної зради, 16 — за створення терористичної групи чи терористичної організації. Набув чинності також вирок громадянину Китаю Шу Юаньцзе, професор Сианского науково-дослідного інституту сучасної хімії, який під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між КНР і Україною намагався схилити до співпраці групу вітчизняних вчених і планував за винагороду заволодіти матеріалами таємних розробок у ракетно-космічній сфері. 12 березня 2020 року він був засуджений до 10 років позбавлення волі.

Серед особливих заслуг СБУ в першому півріччі 2020 року Баканов назвав спецоперацію з викриття та затримання 14 квітня генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді і здійсненні терористичних актів, а також в плануванні вбивства відомого добровольця Адама Осмаєва.

Також співробітники СБУ затримали керівника та трьох учасників агентурної мережі спецслужб РФ, які збирали і передавали інформацію про українських військових об’єктах, учасників АТО/ООВ та інші дані.

Крім того, був екстрадований в Грузію один з керівників терористичної організації “ИГИЛ” на прізвисько Аль-Бара Шишани”, затриманий співробітниками СБУ в Київській області 12 листопада 2019 року.

Окремо достроково припинені повноваження 5 іноземних дипломатів за діяльність, що суперечить Віденської конвенції про консульські зносини.









