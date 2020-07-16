В Україні хочуть скасувати частину пенсій

Дефіцит коштів у Пенсійному фонді не дозволить в повному обсязі забезпечити всіх пенсіонерів гідними пенсіями. У зв’язку з цим в ПФУ планують зменшити кількість громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію.

Про це повідомляє «Finance.ua».

Нововведення запрацює після запуску нової пенсійної реформи, яка набуде чинності на початку 2021 року.

В першу чергу планується скоротити кількість одержувачів пільгових пенсій, які виходять на пенсію достроково. Також в ПФУ припинять призначати пенсії за вислугу років – виплати залишаться у вузького кола осіб.

Ці витрати покривають виключно за рахунок держбюджету, а так як коштів не вистачає і українців хочуть перевести на накопичувальну пенсійну систему, то на державу розраховувати особливо не можна.

Щоб скоротити витрати, в Україні буде продовжувати рости і пенсійний вік для жінок, і пенсійний стаж. Вже з 2021 року, щоб вийти на пенсію, українцям потрібно буде накопичити мінімум 28 трудових років. І ця цифра з кожним роком буде збільшуватися, поки в 2028 році мінімальний пенсійний стаж не складе 35 років.

З 1 липня 2020 року мінімальні пенсії в Україні були підвищені на 74 гривні, максимальні – на 740 гривень. У Пенсійному фонді анонсували, що з 1 грудня 2020 року українських пенсіонерів чекає ще одне підвищення виплат.