Рівно 30 років тому ухвалили Декларацію про державний суверенітет України. Вона впритул наблизила Україну до виходу зі складу СРСР, а сам Союз – до неминучого занепаду.

Як інформує пресслужба “Європейської Солідарності”, про це заявивши п’ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

“Цей документ був усіма прочитаних однозначно – як дорожня карта на шляху до набуття незалежності. Як дзвін, що провістив скору загибель імперії. Агонія імперії не тривалою. Росія розв’язків язала агресію проти України, захопила Крим і частину Донбасу. Тривають спроби Москви і її “п’ятдесят п’ятої колони” розколоти українців, переглянути результати Революції Гідності, ревізувати європейський вектор, заблокувати курс на НАТО”, – підкреслив п’ятий президент..

За словами Порошенка, саме тому на 16 липня запланували наступ на українську мову.

“Разом ми зупинимо спільну атаку частини “Слуг” та ОПЗЖ. Ми вдячні депутатам першого скликання, які парламентським шляхом наближали незалежність. Ще більше вдячні тим, хто виборював її в радянських концтаборах”, – зазначив лідер “Європейської Солідарності”.

Також Порошенко подякував народним депутатам-членам опозиційної Народної Ради, серед яких: Левко Горохівський, Олесь Шевченко, Левко лук’яненко, Степан Хмара, Михайло Горинь, Богдан Ребрик, Ірина Калинець, в’ячеслав Чорновіл, Богдан Горинь та Генріх Алтунян.