Арестович: треба бути закінченими кретинами, щоб у воюючій країні обрати людину, яка говорить, що я не люблю війну і я її закінчу

Українців навіть війна нічому не навчила. Адже всі ці експерименти із Зеленським можливі тільки в ситуації, що люди, які голосували, вважали, що війни в Україні немає. Щоб вони там не стверджували, що війна їм набридло, вони просто опинилися в ситуації, коли війну вони просто не помітили, вони не помітили своє воюющее держава, над яким нависає міст у вигляді Російської Федерації.

Про це під час стріму зі своєї сторінки Facebook заявив військовий і політичний оглядач Олексій Арестович.

Він підкреслив, що РФ – це давній історичний ворог, давній принциповий ворог, з яким ми боремося за історичну спадщину. І в цей самий час проголосувати за людину з комплексом якостей, як у Зеленського, могли тільки упоротые неадеквати, це якщо ще раз в 20 знизити лексикон. Незрозуміло, як по-іншому можна таких людей назвати? Ми перебуваємо в стані перманентної війни з Росією і незрозуміло, як можна було обирати людину, яка говорить, що війна знаходиться не в зоні його пріоритетів.

Арестович відзначив, є таке поняття, як постріл у ногу, але на виборах 2019-го – це була чергу в тупу голову.

«Треба бути закінченими, повними і беззаперечними кретинами, щоб у воюючій країні, якій належить воювати ще мінімум 10 років з переходом в кілька гарячих фаз, обрати людину, яка говорить, що я не люблю війну і я її закінчу. Це настільки непрофесійний людина, яка навіть не розуміє, що війну не можна закінчити, війна може закінчитися тільки двома способами: можна її програти чи можна в ній перемогти. Інших способів не існує», – резюмував оглядач.