Чотири нетипові ознаки, які вказують на інфаркт

Деякі проблеми з травленням можуть вказувати на ризик інфаркту, повідомили американські вчені. Стаття опублікована в The New England Journal of Medicine.

Першою ознакою є біль в животі. Живіт при серцевому нападі може боліти через те, що серце відчуває труднощі з перекачуванням крові по тілу.

– На інфаркт можуть вказувати проблеми з шлунково-кишкового тракту, включаючи болі в животі та інші симптоми нетравлення шлунка. Багато пацієнтів із захворюваннями серця звертаються до гастроентеролога, а не до кардіолога, — йдеться в медичній статті.

Єдиною ознакою інфаркту у літніх людей може бути нудота. Можливо також здуття живота з болем в його верхній частині.

За словами медиків, прояви інфаркту можуть відрізнятися від класичної картини. Так, абдомінальна форма проявляється сильними болями в животі, нудотою, блювотою, розладами травлення. Саме про це йдеться вище.

Існує ще астматична форма, вона може протікати як напад астми (задишка, утруднення дихання, відчуття нестачі повітря).

Однією з найбільш підступних форм інфаркту міокарда є безбольова, яка протікає без больового нападу. Єдиним проявом цієї форми може бути незрозуміле погіршення загального стану, слабкість.

Взагалі основним симптомом інфаркту міокарда є напад сильного болю за грудиною. Він зазвичай носить хвилеподібний характер і часто може поширюватися в ліву руку, лопатку, шию, зуби.

Інфаркт міокарда виникає як на тлі підвищеного тиску, так і може супроводжуватися його зниженням з різким погіршенням загального стану (слабкість, холодний піт, нудота). Одним з ключових ознак інфаркту є страх смерті.