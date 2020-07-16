«Я не буду мовчати. Я не буду боятися. Я продовжу свою діяльність». Мова Руслана Шаведдинова в архангельському суді

15 липня суддя Архангельського гарнізонного військового суду Артем Шишляев визнав законним переклад менеджера проектів Фонду боротьби з корупцією Руслана Шаведдинова на віддалену військову базу без мобільного зв’язку — частина 26984 на архіпелазі Нова Земля. «Медиазона» публікує зі скороченнями розшифровку виступу Шаведдинова, який розповідає про життя в металевому контейнері і умивання топленой водою в «політичному засланні».

Ваша честь, вперше за сім місяців у мене з’явилася можливість виступити, за що я вам дуже вдячний. Сім місяців тому мене викрали з власної квартири і відправили в політичну посилання. В принципі, ніхто не приховує з тих, хто знаходиться навколо мене, що це політичне заслання з метою залякати мене, залякати всіх молодих людей, які в Росії цікавляться політикою, які опозиційні до нинішньої влади.

Мене відправили на заслання в Арктику. Більше того, мене відправили в саму глиб Арктики, щоб я не міг підтримувати зв’язок і спілкування зі своїми колегами по Фонду боротьби з корупцією. Щоб я не міг підтримувати спілкування зі своїми родичами, близькими і дорогими мені людьми. Фактично, я реально відбуваю політичну посилання. Люди, які підтримують і цікавляться моєю історією з усієї країни, надсилають листи і книги, в яких реально якісь дисидентські історії, як висилали за багато-багато верст опозиціонерів в попередні часи, і зараз реально часи повернулися. Якусь кримінальну справу нинішня влада на мене скласти поки не змогла — поки що, повторюся, — ми не сумніваємося в їхньому успіху. Тому вирішили мене ось так ізолювати на рік.

Ну ладно, відправили в Арктику, я як би хлопець великий, я витримаю всі ці фізичні та психологічні випробування, але мене витонченим чином закинули на якийсь пост, який знаходиться практично в 300 кілометрах від найближчої місцевої цивілізації, де хоч би є телефонний зв’язок. Тобто мене позбавили навіть елементарного: в 2020 році, в XXI столітті я позбавлений можливості розмовляти по телефону раз на тиждень одну годину, як це належить усім військовослужбовцям.

Я позбавлений доступу навіть до таких базових речей, як вода: я ходжу за кілька кілометрів кожні пару днів, набираю і тягну 49-літрову каністру з водою, і ще два бійця тягнуть такі ж каністри для того, щоб у нас була вода. Я позбавлений електрики: у нас стоїть колишній тракторний генератор, який ми заправляємо кожні пару годин солярою для того, щоб у нас був світ. Я реально досі — липень місяць — прокидаюся часом в бочці, в якій живу, від того, що капає вода зверху, тому що дах дірявий, або тому що холод покрив інеєм всі стіни. Я реально не розумію, для чого настільки знущатися над людиною в 2020 році — ну раз вирішили мене відправити у заслання, навіщо знущатися настільки?

Мене трошки обдурив капітан Алексєєв, коли перевели в частину 26984. Я вийшов з машини, на якій мене доставили в Рогачево з Белушьей Губи, він провів зі мною бесіду, первинний інструктаж, сказав: «Будь обережний, тут білі ведмеді, ту-ту-ту, а тепер пішли». Я думаю, що ми йдемо в казарму, ні про що не замислююся — а опиняюся у вертольоті і лечу. У мене навіть сумочку забрали, і я з 18 березня по 2 квітня був, пардон, без зубної щітки, туалетного паперу і шампуню. Доводилося топити сніг.

У місці під назвою Чиракино ти сидиш і чекаєш півтора місяці, поки тобі привезуть їжу. Скидають тобі з вертольота мішок консервів та мішок круп — на тобі, чувак, виживай, ми тебе не кинули, не забули. Я отримую листи від людей, деякі пишуть: «Привіт, Руслан, це мій лист №5, відповіді від тебе я не отримав». Листи мені доставляють вибірково, від близьких показують перед судом.

Ніякого реального навчання [військової професії] я не проходив — в електриці не розбираюся, Ваша честь, навіть будучи «електриком другої категорії». У частині 23362 я перший час нічому не навчався, потім для мене зробили ексклюзивну «навчальну роту», в якій я був один: я сидів у кабінеті, зі мною сидів контрактник — нещасний сержант, який знімав мене на камеру, щоб зі мною нічого не сталося. Знімав, як я сиджу, півтора місяця. Чому вчився? Нічому не вчився. За пару днів до переведення в частину 26984 видали посвідчення, де написано, що я тепер маю допуск до другої або третьої категорії «електричні прилади».

[Коли перевели в Чиракино,] в той же час сказали: “Ти, Шаведдинов, зарахований на посаду “дизеліста”” і показали, як заправляти старий тракторний двигун. Мене ніхто не питав, поставили перед фактом. Я не проходив навчання на «дизеліста», проходив навчання виживання. Двигун я можу заправити, це проста наука, але роботи у дизеліста практично немає: заправити і зробити перекачування восьми тонн [палива] — у мене чотири мозолі на руках, тому що я десять днів тому переливав з однієї бочки в іншу, це приблизно три з половиною години займає. Зараз, поки я тут, в Чиракино прийшов танкер, так я хоча б танкер не розвантажують з соляркою — дякую, Ваша честь.

Коли [повезли в суд], мене покликав командир частини полковник Мордвінцев і сказав: «Шаведдинов, давай зробимо так: ти відмовляєшся від своїх позовних заяв, натомість я обіцяю, що залишаю тебе в гарнізоні і дам користуватися мобільним зв’язком — як і всім, у тиждень годину. Я сказав: «Пфф, це так собі варіант». Він сказав: «Будеш жити тут, тільки давай без політичних заяв і діяльності». На що я відповів, що вести політичну діяльність на Новій Землі важко, та й у будь-якому випадку пропозиція є неприйнятною, все одно мене обдурять.

З точки мене зняли три дні тому: я прилетів о 16:50 в гарнізон, вже в 18:00 був поставлений в наряд, де простояв добу. Через добу по ідеї повинен був змінитися вбрання, але мені поставили другу добу. Я 48 годин був без сну, після чого [командир] сказав: «Ти ж розумієш, що тебе чекає, коли ти повернешся». Я розумію, що прилечу і цілодобово буду стояти і не спати, а потім пару днів пройде, я замучаюсь, і мене відправлять назад в Чиракино. Я все це розумію, але від права звернутися у суд не відмовлюся навіть під загрозою не поспати пару діб.

Ваша честь, ось ми з вами в масках, тому що коронавірус — я дуже переживав весь цей час, я чув, що в Москві епідемія, там проживає моя мати, мої близькі — я навіть не міг дізнатися про їх стан. Досі у мене не було можливості зателефонувати, я досі не знаю, чи хворів хтось з них.

Перекладом Руслана Шаведдинова в частину без зв’язку займався особисто заступник командира 45‑ю армією

Якщо хтось вважає, що я повинен був злякатися або якось припинити свою політичну діяльність, я чи мої колеги по ФБК повинні були припинити свої розслідування і говорити правду про корупцію людей, які захопили владу в Росії зараз — ну, нічого не вдасться, я не злякався. Я вже сім місяців [служу], як ви бачите, стою перед вами живий. Якісь у мене порізи, подряпини, я дуже втомлений, тому як досить-таки небагато сплю, не вживаю чистої води, і лазня моя складається з того, що я топлений сніг нагріваю на обігрівачі, який за документами проходить як електронний камін, але фактично це звичайний такий обігрівач невеликий; ось я топлю сніг, а потім цією водою вмиваюся, Ваша честь (сміється), а потім я цією ж водою чищу зуби, а потім готую на неї суп.

Тобто жодних умов, і це все зроблено для того, щоб коли я в грудні звільнюся — що б там не придумали силові органи Росії, я опинюсь на волі ж рано чи пізно, можливо вони щось придумають і знову кудись мене затягнуть, — але я ж у будь-якому випадку зможу розповісти про ці кричущі порушення своїх базових прав. Якщо ви боїтеся, що я щось розповім, і позбавляєте мене телефону, ну я в грудні ж все одно про це розповім, це неможливо приховати. Я не буду мовчати. Я не буду боятися. Я продовжу свою діяльність. Всі, хто працює в ФБК, для них це не стало якимось уроком, який хтось повинен був для себе витягти — все продовжили свою діяльність з ще більшою люттю.

Я захоплююсь сміливістю командування цієї частини, яке дивлячись мені в обличчя і каже: «Ну, Шаведдинов, ти ж все розумієш, типу ми не самі це приймаємо, нам з Москви подзвонив якийсь дядечко начебто Картаполова, заступника міністра оборони, і сказав, що ми з тобою повинні вчинити так — ти вже нас прости і не ображайся». Десь у глибині душі я розумію, що люди підневільні, їм наказали. Але ніколи не можу пробачити цього, Ваша честь і шановний представник частини, з якої я суджуся: ніколи я цього не прощу і не зрозумію, якщо вам дають завідомо злочинний наказ, хоча б про це говорите, чиніть опір, показуєте невдоволення цією ситуацією. А то виходить, що ви мені висловлюєте, як ви мене підтримуєте, який я молодець, але робите це пошепки і поки ніхто не чує, щоб себе відбілити. Я не забуду і не прощу, і люди, які стежать за тим, що відбувається, теж не забудуть і не пробачать.

Ваша честь, ми з вами зустрічалися 21 лютого, і тоді я був єдиним викраденим по беззаконню. Ви тоді винесли рішення, послухавши якісь темні сили; я не знаю точно, хто саме приймає рішення по мені на постійній основі, але ви тоді прийняли рішення не на мою користь. Тим самим ви відкрили ящик Пандори: зараз викрали хлопця з астмою — ви напевно чули це справа — Артема Іонова з Москви, співробітника ФБК, нашого айтішника. Хлопця, який політикою займався… він в основному поширював ролики, більше нічого не робив, в основному інтернет ФБК налаштовував. У нього була астма, його не можна забирати в армію, але тому що ви, шановний суд, дали добро, щоб викрадали всіх інших, його викрали. Його викрали з квартири і відправили в Чукотку хлопця з астмою. Якщо він там відкинеться, ваш Сергій Кужугетович, шановний представник частині 26894, я обіцяю, що рано чи пізно я доб’юся, щоб він опинився на лаві підсудних. Все, що трапиться з Артемом Ионовым у НАТОМІСТЬ, куди до нього не приїдуть лікарі, буде особисто на його руках.

Ви раніше прикривалися якимись законними актами, про мене прокремлівські ЗМІ та помоечные телеграм-канали писали, що Шаведдинова [відправили служити] законно — незважаючи на те, що у мене випиляли двері і дуже швидко доставили на Нову Землю. Ну окей, але тут-то що? У хлопця астма, ви його похищаете! Відкиньте всі політичні уподобання, опозиціонер ви або провласть, людина з астмою не може знаходитися в закритому військовому містечку на Чукотці, він фізично може померти. Мені повідомили мої юристи, що Іонову дають дзвінки, але дзвінки не врятують хлопця. Я в офісі сидів у сусідньому кабінеті, я бачив, що він астматик і пшикает цією штукою, інгалятором.

Тепер викрали мого колегу Івана Коновалова — хлопця, який політикою не займався, він був прес-секретарем «Альянсу лікарів», а це організація, яка займається захистом прав медичних працівників. На тлі коронавіруса — це архіважливо, тому що їх багатьох обманюють і не виплачують належні виплати. Він бився за медиків, які рятували життя нашу з вами — мою-то немає, тому що мене тримали на Новій Землі, де я не проходив обстежень, але вам тут напевно заміряли температуру, і ви все це проходили. Він тут, в Архангельську, мені зараз повідомили, у військовій частині 21514, це учебка. Тобто я знаю точно, що ви його далі сошлете. У нього теж є проблеми зі здоров’ям, що підтверджено медичними показаннями, але тут-то взагалі бєспрєдєл.

Тут для всіх очевидно, що це справа політично вмотивована. І ви, Ваша честь, можете зберегти обличчя в цій справі, чесно я вам пораджу. Я розумію, що ви не відправите мене додому, я розумію, що це вже все — раз мене туди відправили в закрите місто, то мене вже не врятувати, і я до грудня буду перебувати в цьому посиланню. Але ви можете якось мені полегшити… Ви знаєте, за часів нацистів, ви можете виявитися таким чувачком, який рятував євреїв.

Ось зараз присутній тут Навальний, він сказав, типу: «от Я з твоєю мамою спілкувався, начебто більш-менш, жива-здорова». Це єдиний момент, коли я дізнався щось про свою маму, починаючи з 18 березня. 18 березня я теж їй дзвонив, я веду звіт з цієї дати, коли у мене була формально можливість дзвонити.

Політрук Агабеков. Заступника командира частини, де служить Шаведдинов, причетний до спроб приховати загибель призовників

Ви мене зараз відправите назад, я прилечу і скажу цим хлопцям, що виявляється тут немає снігу, виявляється, що тут є дерева і вода — тому що вони там живуть і не знають цього. Я, завдяки суду сьогодні опинився тут, а вони там живуть і про це не знають. І тому я продовжу боротися не тільки за свої права, але й за права хлопців, які там знаходяться — абсолютно точно нема чого їм там перебувати, — і за права тих офіцерів, які до мене звертаються.

Ось ви сидите в телефоні, переписувалися всі засідання, ну ось так і приймаються всі рішення в нашій країні, Ваша честь, по політичним справам.

Вам вже надіслали рішення, я розумію. Ще раз прошу вас, ви не можете мене зараз повністю звільнити, зрозуміло, що не можете ви собі це дозволити, вам не дозволять, але полегшити долю в’язня, як би пафосно це не звучало, все це у ваших руках. Це дуже погана тенденція, і дуже погані часи настають, коли міністерство оборони використовують як філія УФСІН. Прошу вас прийняти єдино вірне рішення — скасувати незаконний наказ командира частини, забезпечити мене мобільним зв’язком, як це належить згідно зі статутом і як це належить за розпорядком дня.