Перехворіла коронавірусом жінка позбулася рук і ніг: ускладнення прийшов через пару тижнів

Мешканка Великобританії 58-річна Керолайн Багаття перехворіла коронавірусом і в результаті втратила рук і ніг. Через кілька тижнів після одужання вона заразилася сепсисом, через що її довелося ампутувати кінцівки.

Жінка впала в кому, і медики навіть заявили родині, що її життєзабезпечення довелося б відключити, якщо б вона не поправилася. Про це пише Mirror

Відзначається, що симптоми коронавіруса британка почала відчувати в кінці березня і провела «дві жахливі тижня», борючись з вірусом.

Керолайн Багаття перехворіла COVID-19 (mirror.co.uk)

Після періоду поганого самопочуття вона почала поправлятися. Проте всього через кілька тижнів Вогнище стало гірше.

Жінку госпіталізували, а після детальної діагностики медики заявили, що у неї розвинувся сепсис. Британку ввели в медикаментозну кому, в якій вона перебувала місяць.

Місяць британка провела в медикаментозній комі (mirror.co.uk)

Протягом наступних кількох несамовитих тижнів сім’ї Багаття двічі говорили, що лікарня збирається припинити лікування, якщо її стан не покращиться.

Вже переживши хвороби та ампутації кінцівок, Керолайн порівняла свій досвід перебування у комі з тим, що вона «потрапила в пастку відеоігри».

Після ускладнень від хвороби Багаття ампутували кінцівки (mirror.co.uk)

На превеликий подив лікарів, жінка почала поправлятися. Тепер Керолайн адаптується до нового способу життя без рук і ніг і сподівається незабаром повернутися до своєї роботи по збору коштів для одного з благодійних фондів.

Британка адаптується до нового способу життя без рук і ніг (mirror.co.uk)

При цьому сім’я Багаття була змушена зібрати кошти для того, щоб вона могла дозволити собі величезну кількість пристосувань і спеціального обладнання, яке їй тепер знадобиться в житті.

Багаття з сім’єю (mirror.co.uk)