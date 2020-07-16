У Києві затримали п’ятьох викрадачів бізнесмена

Правоохоронці затримали в Києві п’ять чоловік, які викрали і тримали в заручниках столичного бізнесмена Сергія Ткаченка.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва в четвер, 16 липня.

“Затримані – п’ятеро чоловіків, мешканці р. Києва та Київської області віком від 41 до 54 років. За місцем проживання зазначених осіб та їх транспортних засобах провели невідкладні обшуки. Зараз всім затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу”, – йдеться в повідомленні.

Зловмисникам повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі, викрадення людини та вимагання, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 КК). Прокуратура буде наполягати на взятті затриманих під варту.

Зараз продовжуються слідчі дії по встановленню всіх обставин злочину та можливих співучасників його вчинення.