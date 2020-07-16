СБУ проводить обшуки в академії наук у справі про забудову київської землі вартістю 300 млн

Служба безпеки України задокументувала чиновників Національної академії наук на незаконної передачі під забудову ділянок столичної землі вартістю понад 300 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадові особи НАНУ з порушенням вимог постанови Кабінету Міністрів України і без обов’язкового узгодження з Бюро Президії Академії уклали з приватними комерційними структурами договори на будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків на землях установи. Ділянки розташовані поблизу пам’ятника садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія». Організатори угоди протиправно передали забудовнику землі загальною площею 24,5 га в постійне користування терміном на 49 років. Згідно з умовами договору, після завершення робіт комерсанти мали право викупити ділянки у власність.

Зараз в рамках розпочатого кримінального провадження за ст. 356, ч. 3 ст. 191 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України правоохоронці проводять обшуки в Президії НАН для отримання документальних матеріалів, що підтверджують протиправну діяльність. Рішенням суду на ці земельні ділянки НАНУ накладено арешт.