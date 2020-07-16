Зеленський звільнив посла України в Румунії

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Банькова з посади надзвичайного і повноважного посла України в Румунії.

«Звільнити Банькова Олександра Сергійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Румунії», — йдеться в тексті указу №274/2020.

Нагадаємо, цієї зими Міністерство закордонних справ Румунії викликало українського дипломата після згадки про «окупації» Північної Буковини у промові президента України Володимира Зеленського до Дня Соборності. Посол України в Румунії Олександр Баньков пояснив це «неточністю перекладу промови Президента з української мови на англійську».