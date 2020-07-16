«Укрзалізниця» продає квитки на 100% місць у поїздах, які їдуть через Київ

З четверга, 16 липня, «Укрзалізниця» продаватиме квитки на всі місця в тих поїздах, які прямують до Києва і назад. Також це стосується тих складів, які проїжджають столицю транзитом.

Про це повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Уточнюється, що до цього квитки продавалися тільки на 50% від усіх місць. Відновлення повноцінної їх продажу стало можливим завдяки погодженням Київської міської державної адміністрації.

Так, згідно з постановою Міністерства охорони здоров’я України від 03.07.2020 №39 дозволяється перевезення пасажирів залізничним транспортом у всіх видах внутрішнього сполучення в межах кількості місць, передбаченого технічною характеристикою транспортного засобу.

У випадку здійснення перевезення в регіон, в якому не застосовується ослаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення у межах 50% кількості місць.

Раніше реалізація квитків в обсязі 100% була розпочата на такі поїзди: №7/8 Харків — Одеса — з 2 червня, №81/82 Харків — Новоолексіївка та №53/54 Дніпро — Одеса — з 17 червня, №91/92 Одеса — Костянтинівка — з 29 червня.