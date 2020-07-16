Джонні Деппу вдалося викрити Ембер Херд у брехні в залі суду

На самому початку судового процесу Джонні Деппа проти Ембер Херд, яку він звинувачує в наклепі, здавалося, що жодному з подружжя не вдасться однозначно довести свою правоту, тепер починає здаватися, що більше шансів на перемогу все ж є у Деппа.

Про це заговорили після того, як Джонні вдалося представити двох свідків, що спростували твердження Ембер.

Йдеться про колишнього охоронця актора Малколма Коннолі, який дав свої свідчення під присягою. Він заявив, що Депп нібито особисто повідомив йому, що Ембер (яка стверджувала раніше, ніби Депп сам завдав собі травму в п’яному вигляді осколком скла) насправді «відсікла йому палець». Більш того, Коннолі поклявся, що Депп жодного разу при ньому не ображав фізично свою дружину. І що якби таке сталося, він не став би це терпіти, а заявив би на нього в поліцію. «Я ніколи не змирився б з тим, що чоловік б’є жінку. І мені було б тоді все одно, будь це хоч мій бос, хоч сам президент …», — заявив Малкольм.

З спростуванням слів Херд виступила і інша свідок. Нею виявилася Саманта Макміллен, стиліст по професії, яка раніше дружила з Ембер. Макміллен повідомила, що вона бачилася з Херд на наступний день після того, як та заявила, ніби Джонні в запалі п’яної сварки вдарив її головою в обличчя. Як розповіла Ембер, в результаті у неї з’явився синець під оком, був розбитий ніс і розсічена губа. Однак свідок заявила, що при зустрічі з Херд, що відбулася при денному світлі, він не побачила на обличчі Херд ніяких пошкоджень. А адже на актрисі в той день не було косметики …

Більш того, Макміллен стверджує, що вона зустрічалася з Ембер і на наступний день після другого інциденту — того самого, після якого Херд подала на розлучення з Деппом. Тоді Ембер заявила, ніби Джонні з силою жбурнув їй в обличчя мобільний телефон. Однак, як свідчить Макміллен, коли Саманта прийшла в будинок Херд, актриса плакала, однак ні синців, ні саден вона на її обличчі не побачила … Так що поки обставини складаються не на користь Ембер. Втім, на наступний день свідчення належить давати самій Ембер і її свідкам. Так що невідомо, які ще одкровення належить почути публіці.